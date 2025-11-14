Accor ofrece hasta 50% de descuento por el Buen Fin 2025 en México

Accor, uno de los grupos hoteleros líderes a nivel global, anunció su participación en el Buen Fin 2025 con una campaña que ofrecerá hasta 50% de descuento en reservas realizadas del 13 al 17 de noviembre a través de ALL.Accor.com y la app ALL Accor. Las estancias podrán disfrutarse entre el 3 de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

La promoción estará disponible en hoteles de las marcas Handwritten Collection, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles e ibis budget, y contempla beneficios adicionales, como la obtención del doble de puntos de recompensa para quienes reserven mediante la aplicación móvil de ALL Accor. Con esta iniciativa, la compañía busca impulsar la movilidad nacional y brindar más opciones para redescubrir los destinos turísticos del país.

El Buen Fin se ha consolidado como una de las temporadas de mayor dinamismo económico en México, no solo para el comercio minorista, sino también para sectores clave como el turismo y la hospitalidad. Según cifras de la Secretaría de Economía, la edición 2024 generó ventas por más de 173 mil millones de pesos, un aumento anual de 15.5%. Para este año, la Secretaría de Turismo estima una derrama económica de 43 mil 127 millones de pesos en alojamiento, servicios turísticos, transporte y alimentos, así como una ocupación hotelera promedio de 68.2%.

Accor refuerza su presencia en destinos estratégicos del país como una de las opciones más atractivas para aprovechar las promociones del Buen Fin. Su portafolio en México incluye propuestas para distintos perfiles de viajeros, desde quienes buscan descanso y experiencias diferenciadas, hasta quienes priorizan accesibilidad, conectividad y viajes breves por trabajo o escapadas familiares.

Para conocer los detalles completos de la promoción, se puede consultar la página oficial: all.accor.com/a/es/offers/americas/oferta-buen-fin.html