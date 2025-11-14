Conéctate con nosotros

Jalisco formaliza la medición turística con la instalación del Observatorio Turístico del Estado

Accor ofrece hasta 50% de descuento por el Buen Fin 2025 en México

Presidencia presenta actividades para la Copa Mundial de Futbol 2026

Jalisco refuerza su conexión aérea con Latinoamérica a través de Copa Airlines

Casa Tierra Cobriza: la nueva generación de tequila mexicano que une tradición e innovación

Princess Mundo Imperial: 54 años de historia, glamour y renovación en Acapulco

Proyecto Saguaro GNL en la mira: inicia batalla legal por el Golfo de California

Ruta cervecera en Guadalajara: los mejores bares y gastropubs para amantes de la cerveza

Arranca “Viernes Muy Mexicano” para apoyar negocios familiares en todo el país

Talleres y diversión en Manacar: así cierra septiembre el centro comercial

Jalisco formaliza la medición turística con la instalación del Observatorio Turístico del Estado

Guadalajara, Jalisco, 12 de noviembre de 2025. Con el objetivo de fortalecer la medición, el análisis y la planeación estratégica del turismo en la entidad, se instaló el Observatorio Turístico del Estado de Jalisco, un mecanismo intersectorial que permitirá generar información confiable y homologada para la toma de decisiones.

El organismo será presidido por Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, y estará integrado por representantes del Consejo Consultivo de Turismo, así como del sector académico, público y privado. Durante el acto de instalación, se destacó que el Observatorio aspira a ser reconocido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como uno de los observatorios oficiales en México.

Turismo: motor económico de Jalisco

Fridman Hirsch subrayó que el turismo representa más del 9% del PIB estatal, lo que sitúa a Jalisco como el tercer estado con mayor aportación al PIB turístico nacional. Asimismo, resaltó el liderazgo de la entidad en oferta hotelera, gastronomía, conectividad aérea e infraestructura turística.

Explicó que uno de los ejes del Decálogo Turístico Estatal se centra precisamente en la necesidad de una medición rigurosa, uniforme y permanente del desempeño turístico. Hasta ahora —añadió— gran parte de la información disponible provenía de fuentes dispersas y no siempre confiables, lo que dificultaba la toma de decisiones estratégicas.

“Hablamos de reestructuración y por eso ahora tenemos aquí presente el Consejo Consultivo Estatal de Turismo de Jalisco, que es fundamental… Participa la academia, el sector privado y el sector público en una industria que impacta más de 130 ramas de la economía y que no se puede tomar a la ligera”, afirmó.

Un órgano permanente para medir y monitorear la actividad turística

El Observatorio responde a lo establecido en la Ley de Turismo del Estado de Jalisco y sus Municipios, que en su capítulo VIII lo define como un órgano permanente encargado de la investigación, análisis, evaluación y consulta de la actividad turística. Sus funciones incluyen:

  • Medir y monitorear el turismo con un enfoque intersectorial y multidisciplinario.
  • Evaluar el desempeño del sector con perspectiva global.
  • Generar información de consulta permanente.
  • Identificar nichos de oportunidad.
  • Promover estudios especializados.
  • Facilitar acciones estratégicas para el desarrollo turístico.

El Observatorio se concibe como un espacio integrador que articulará los esfuerzos de instituciones, organismos empresariales y cámaras del sector. Sus mediciones no sustituyen estudios previos, pero sí buscan homologar criterios y fortalecer la calidad de la información utilizada para evaluar eventos, campañas y mercados turísticos.

Además de cumplir con el marco legal, la instalación permitirá trabajar con estándares internacionales y avanzar hacia su reconocimiento por parte de la OMT, lo que posicionaría a Jalisco junto a los observatorios de Guanajuato, Yucatán, Nuevo León y Tlaxcala.

Participantes en la instalación del Observatorio

Sector académico:

  • Paula Lourdes Guerrero Rodríguez (CUCEA, UdeG)
  • Isabel Alejandra María Venegas Salazar (Instituto Tecnológico Mario Molina)
  • Gustavo Padilla Montes (UdeG)

Sector privado:

  • Cryshtian José Amador Lizardi (Aeropuerto Internacional de Guadalajara)
  • Gregorio Godoy Ramírez (CANIRAC Jalisco)
  • Liliana Sarabia Castañeda (Alianza de Asociaciones Turísticas de Jalisco)

Consejo Consultivo Turístico:

  • Miguel Ángel Fong (Asociación de Hoteles y Moteles de Jalisco)
  • Gustavo Staufert Buclón (Región Centro Interior)
  • Miguel Andrés Hernández Arteaga (Región Costa)

Sector público:

  • Abigail Rizo de la Torre (IIEG)
  • Pedro Martínez Ponce (Secretaría de Desarrollo Económico)
  • Carlos Alberto Ayala Rodríguez (Secretaría de Cultura)

Secretaría de Turismo:

  • Karina del Rocío Pérez Rodríguez (Secretaria Técnica)
  • Stephany Sepúlveda García (suplente)

La instalación concluyó con un llamado a mantener el trabajo colaborativo y a aprovechar el Observatorio como una herramienta clave para la planeación, evaluación y mejora continua del turismo en Jalisco.

