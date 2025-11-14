Jalisco formaliza la medición turística con la instalación del Observatorio Turístico del Estado

Guadalajara, Jalisco, 12 de noviembre de 2025. Con el objetivo de fortalecer la medición, el análisis y la planeación estratégica del turismo en la entidad, se instaló el Observatorio Turístico del Estado de Jalisco, un mecanismo intersectorial que permitirá generar información confiable y homologada para la toma de decisiones.

El organismo será presidido por Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, y estará integrado por representantes del Consejo Consultivo de Turismo, así como del sector académico, público y privado. Durante el acto de instalación, se destacó que el Observatorio aspira a ser reconocido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como uno de los observatorios oficiales en México.

Turismo: motor económico de Jalisco

Fridman Hirsch subrayó que el turismo representa más del 9% del PIB estatal, lo que sitúa a Jalisco como el tercer estado con mayor aportación al PIB turístico nacional. Asimismo, resaltó el liderazgo de la entidad en oferta hotelera, gastronomía, conectividad aérea e infraestructura turística.

Explicó que uno de los ejes del Decálogo Turístico Estatal se centra precisamente en la necesidad de una medición rigurosa, uniforme y permanente del desempeño turístico. Hasta ahora —añadió— gran parte de la información disponible provenía de fuentes dispersas y no siempre confiables, lo que dificultaba la toma de decisiones estratégicas.

“Hablamos de reestructuración y por eso ahora tenemos aquí presente el Consejo Consultivo Estatal de Turismo de Jalisco, que es fundamental… Participa la academia, el sector privado y el sector público en una industria que impacta más de 130 ramas de la economía y que no se puede tomar a la ligera”, afirmó.

Un órgano permanente para medir y monitorear la actividad turística

El Observatorio responde a lo establecido en la Ley de Turismo del Estado de Jalisco y sus Municipios, que en su capítulo VIII lo define como un órgano permanente encargado de la investigación, análisis, evaluación y consulta de la actividad turística. Sus funciones incluyen:

Medir y monitorear el turismo con un enfoque intersectorial y multidisciplinario .

. Evaluar el desempeño del sector con perspectiva global .

. Generar información de consulta permanente.

Identificar nichos de oportunidad .

. Promover estudios especializados.

Facilitar acciones estratégicas para el desarrollo turístico.

El Observatorio se concibe como un espacio integrador que articulará los esfuerzos de instituciones, organismos empresariales y cámaras del sector. Sus mediciones no sustituyen estudios previos, pero sí buscan homologar criterios y fortalecer la calidad de la información utilizada para evaluar eventos, campañas y mercados turísticos.

Además de cumplir con el marco legal, la instalación permitirá trabajar con estándares internacionales y avanzar hacia su reconocimiento por parte de la OMT, lo que posicionaría a Jalisco junto a los observatorios de Guanajuato, Yucatán, Nuevo León y Tlaxcala.

Participantes en la instalación del Observatorio

Sector académico:

Paula Lourdes Guerrero Rodríguez (CUCEA, UdeG)

Isabel Alejandra María Venegas Salazar (Instituto Tecnológico Mario Molina)

Gustavo Padilla Montes (UdeG)

Sector privado:

Cryshtian José Amador Lizardi (Aeropuerto Internacional de Guadalajara)

Gregorio Godoy Ramírez (CANIRAC Jalisco)

Liliana Sarabia Castañeda (Alianza de Asociaciones Turísticas de Jalisco)

Consejo Consultivo Turístico:

Miguel Ángel Fong (Asociación de Hoteles y Moteles de Jalisco)

Gustavo Staufert Buclón (Región Centro Interior)

Miguel Andrés Hernández Arteaga (Región Costa)

Sector público:

Abigail Rizo de la Torre (IIEG)

Pedro Martínez Ponce (Secretaría de Desarrollo Económico)

Carlos Alberto Ayala Rodríguez (Secretaría de Cultura)

Secretaría de Turismo:

Karina del Rocío Pérez Rodríguez (Secretaria Técnica)

Stephany Sepúlveda García (suplente)

La instalación concluyó con un llamado a mantener el trabajo colaborativo y a aprovechar el Observatorio como una herramienta clave para la planeación, evaluación y mejora continua del turismo en Jalisco.