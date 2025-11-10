Presidencia presenta actividades para la Copa Mundial de Futbol 2026

Sheinbaum anunció una inversión de 9 mil millones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó las actividades que se realizarán en relación la Copa Mundial de Futbol 2026, para fomentar el deporte y la inclusión en el país, anunció una inversión de 9 mil millones de pesos destinada a los trabajos de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los dos aeropuertos que recibirán a los 5.5 millones de visitantes que llegarán al país para vivir la justa mundialista.

Asimismo, presentó diversos programas para impulsar el deporte en todo el país. Destacó la creación de los «Mundialitos», torneos infantiles que se realizarán en distintas comunidades con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre niñas y niños.

La presidenta afirmó que busca promover la inclusión y detectar nuevos talentos en diversas disciplinas, no solo en el futbol, sino también en el ámbito paralímpico y otras ramas deportivas.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez afirmó que en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey mostrarán lo más representativo de la cultura nacional. «No solo nos preparamos para recibir al mundo, nos preparamos para unirlo», destacó

Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, informó que se ha implementado un plan estructurado en distintos ejes para garantizar el correcto desarrollo del Mundial 2026.

Entre las medidas destacan acciones para facilitar el arribo de los visitantes, tanto por vía aérea como terrestre, así como la coordinación entre los tres niveles de gobierno para asegurar la protección de los asistentes y habitantes de las ciudades sede.

Cuevas agregó que, con el propósito de incluir a la mayor cantidad de aficionados posible, en los 32 estados del país se instalarán espacios donde se transmitirán los partidos de manera gratuita. Además, se organizarán eventos culturales y comerciales que beneficiarán tanto a la afición como a los comerciantes locales.

El director ejecutivo de la FIFA México, Jürgen Mainka, señaló que la Copa Mundial 2026 será una de las más ambiciosas de la historia, al celebrarse en tres países distintos, y confirmó que México será sede del partido inaugural. Detalló que la oficina de la FIFA en México ha trabajado durante más de tres años para garantizar el éxito del evento y destacó que se espera una audiencia superior a los 6 mil millones de televidentes a nivel mundial.