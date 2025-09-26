María Dolores by Edgar Núñez, entre los TOP 100 Restaurantes del Mundo 2025

Cancún, Quintana Roo, 23 de septiembre de 2025 – El restaurante María Dolores by Edgar Núñez, ubicado en ATELIER Playa Mujeres, fue incluido en la lista ‘TOP 100 Restaurantes del Mundo’ de los Luxury Lifestyle Awards 2025, reconocimiento internacional que celebra la excelencia en productos y servicios de lujo.

El resort ATELIER Playa Mujeres, operado por la mexicana ADH – ATELIER de Hoteles, destacó que la distinción refleja la reputación, innovación culinaria y servicio excepcional del restaurante, consolidándolo como un referente de la gastronomía de alto nivel.

El chef Edgar Núñez expresó: “Este reconocimiento es el fruto del trabajo incansable de todo mi equipo. Nuestra cocina da voz a los ingredientes mexicanos y rinde homenaje a los productores que los cultivan con pasión. La gastronomía no solo alimenta, también cuenta historias, y es un orgullo que nuestra manera de narrar México a través de los sabores sea reconocida internacionalmente”.

María Dolores by Edgar Núñez ya había sido destacado por la Guía MICHELIN 2024 y cuenta con 5 Estrellas Forbes Travel Guide, consolidándose como un referente de la cocina contemporánea mexicana. Su propuesta combina ingredientes locales, técnicas ancestrales y narrativa inspirada en la cultura mexicana, ofreciendo experiencias culinarias de lujo que honran la naturaleza y la tradición del país.