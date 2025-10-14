Aeroméxico inaugura nueva bahía SkyPriority y Premier One en el AICM

Aeroméxico inauguró la nueva bahía de Check-In SkyPriority y Premier One en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), marcando el inicio de una renovación integral para elevar la experiencia de viaje desde el primer contacto con la aerolínea.

El nuevo espacio ha sido diseñado para ofrecer mayor privacidad, comodidad y eficiencia a los viajeros Premier One y miembros SkyTeam, reafirmando el compromiso de Aeroméxico con la hospitalidad premium y el servicio personalizado.

Entre los principales atributos de esta bahía destacan:

Mostradores individuales y zonas de atención accesibles.

Mejora en iluminación, acústica y diseño interior.

Pantallas y señalización digital para orientación ágil.

Kioscos de autoservicio para un check-in rápido.

Área de espera y servicio de café exclusivo.

La inauguración representa la primera fase de un proyecto conjunto entre Aeroméxico y el AICM que concluirá en 2026, abarcando todas las bahías de la Terminal 2 con el objetivo de optimizar los tiempos de atención y elevar los estándares de servicio.

Durante la presentación, Andrés Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente, subrayó que este proyecto busca “generar un impacto positivo en la satisfacción y lealtad de nuestros clientes, y prepararnos para recibir a millones de viajeros durante el Mundial 2026”.

Por su parte, Santiago Diago, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones, destacó que las mejoras “permitirán mayor privacidad, eficiencia y mejores flujos operativos, garantizando que cada cliente llegue a tiempo a su destino”.

Con esta apertura, Aeroméxico refuerza su liderazgo como referente en innovación dentro de la industria aérea y consolida su promesa de ofrecer experiencias de viaje cada vez más exclusivas y confortables.