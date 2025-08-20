Air Canada reinicia gradualmente vuelos tras acuerdo con sindicato de sobrecargos

Air Canada anunció que reanudará de forma gradual sus operaciones luego de alcanzar un acuerdo mediado con el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), que representa a 10,000 sobrecargos.

El pacto, supervisado por el mediador William Kaplan, puso fin a la suspensión de vuelos de Air Canada y Air Canada Rouge que comenzó el 16 de agosto. Los primeros vuelos están programados para la tarde de este 19 de agosto, aunque la aerolínea advirtió que la normalización completa podría tardar entre siete y diez días debido a la desalineación de aeronaves y tripulaciones.

Michael Rousseau, presidente y director ejecutivo de la compañía, lamentó las afectaciones a los pasajeros y aseguró que el objetivo es restablecer el servicio lo antes posible.

Durante el proceso de reactivación, Air Canada solicitó a los viajeros verificar el estatus de su vuelo en la página web o aplicación móvil antes de acudir al aeropuerto. La empresa indicó que ofrecerá reembolsos, créditos para viajes futuros o reacomodo en otras aerolíneas para quienes resulten afectados por cancelaciones.

La aerolínea destacó que mientras el acuerdo se ratifica o, en su caso, pasa a arbitraje vinculante, no habrá huelga ni cierre patronal, lo que permite a los pasajeros planear y reservar con certeza.