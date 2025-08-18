Conéctate con nosotros

Aviación Noticias

Air Canada suspende todos sus vuelos hasta el 19 de agosto por huelga de auxiliares

Aviación Destacada

A un año del mundial, ¿y los aeropuertos?

Aviación Destinos Noticias

Aeroméxico niega maltrato tras llegada de “Maple”, la perrita herida en su viaje a CDMX

Aviación

Inaugura Grupo CAL proyecto de pernocta para carga de alto valor en el AIFA

Aviación Infraestructura

Inversión histórica: GAP destinará 52 mil millones de pesos a 12 aeropuertos

Aviación Destinos TURISMO

Puerto Vallarta conecta con Nueva York

Aviación TURISMO

Aeroméxico y ASPA llegan a un acuerdo contractual

Aviación TURISMO

Presenta Aeroméxico de Kukulcán

Aviación Economía FINANZAS Noticias TURISMO

Sistemas de navegación aérea funciona con normalidad: SICT

Aviación Economía FINANZAS TURISMO

TagAirlines renueva su flota aérea

Aviación

Air Canada suspende todos sus vuelos hasta el 19 de agosto por huelga de auxiliares

Publicado

Hace 21 segundos

en

Montréal, 18 de agosto de 2025.Air Canada informó que todos los vuelos de la aerolínea y de Air Canada Rouge permanecerán suspendidos hasta la tarde del 19 de agosto, luego de que el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) no instruyó a sus auxiliares de vuelo a reanudar labores, pese a la orden emitida por la Junta Canadiense de Relaciones Industriales (CIRB).

La CIRB ordenó a los trabajadores regresar de inmediato a sus funciones, sin embargo, la huelga iniciada el 16 de agosto continúa afectando las operaciones. Air Canada estima que más de 500,000 pasajeros resultarán impactados por esta situación.

Los vuelos de Air Canada Express, operados por Jazz o PAL, continúan funcionando con normalidad. En contraste, los servicios de Air Canada y Air Canada Rouge se mantienen en tierra desde el inicio de la huelga, y el reinicio previsto fue impedido por lo que la aerolínea calificó como “actividades de huelga ilegales” por parte de la dirigencia sindical de CUPE.

Los pasajeros afectados están recibiendo notificaciones y tienen disponibles opciones que incluyen reembolso completo, créditos para viajes futuros o reprogramación en otras aerolíneas. La compañía reiteró que las personas cuyos vuelos fueron cancelados no deben acudir al aeropuerto a menos que cuenten con una reservación confirmada con otra aerolínea.

Air Canada expresó su pesar por los inconvenientes ocasionados y habilitó información adicional, así como una sección de preguntas frecuentes en su portal oficial: www.aircanada.com/action (página en inglés).

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.