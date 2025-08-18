Air Canada suspende todos sus vuelos hasta el 19 de agosto por huelga de auxiliares

Montréal, 18 de agosto de 2025. – Air Canada informó que todos los vuelos de la aerolínea y de Air Canada Rouge permanecerán suspendidos hasta la tarde del 19 de agosto, luego de que el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) no instruyó a sus auxiliares de vuelo a reanudar labores, pese a la orden emitida por la Junta Canadiense de Relaciones Industriales (CIRB).

La CIRB ordenó a los trabajadores regresar de inmediato a sus funciones, sin embargo, la huelga iniciada el 16 de agosto continúa afectando las operaciones. Air Canada estima que más de 500,000 pasajeros resultarán impactados por esta situación.

Los vuelos de Air Canada Express, operados por Jazz o PAL, continúan funcionando con normalidad. En contraste, los servicios de Air Canada y Air Canada Rouge se mantienen en tierra desde el inicio de la huelga, y el reinicio previsto fue impedido por lo que la aerolínea calificó como “actividades de huelga ilegales” por parte de la dirigencia sindical de CUPE.

Los pasajeros afectados están recibiendo notificaciones y tienen disponibles opciones que incluyen reembolso completo, créditos para viajes futuros o reprogramación en otras aerolíneas. La compañía reiteró que las personas cuyos vuelos fueron cancelados no deben acudir al aeropuerto a menos que cuenten con una reservación confirmada con otra aerolínea.

Air Canada expresó su pesar por los inconvenientes ocasionados y habilitó información adicional, así como una sección de preguntas frecuentes en su portal oficial: www.aircanada.com/action (página en inglés).