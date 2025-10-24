Conéctate con nosotros

TURISMO

Promueven el acceso universal al patrimonio queretano

Aviación TURISMO

Aeroméxico celebra su 17° Torneo de Golf con causa social en Los Cabos

Inmobiliario TURISMO

University Tower® se une a la Mega Procesión de las Catrinas 2025 en CDMX

TURISMO

Carnival Cruise Line regresa a Acapulco tras 15 años y reafirma su confianza en el destino

TURISMO

María Dolores by Edgar Núñez, entre los mejores del mundo según los Travelers’ Choice Awards 2025 de Tripadvisor

TURISMO

ATELIER Playa Mujeres recibe premio Travelers’ Choice 2025

TURISMO

Halloween hecho a mano: la nueva tendencia creativa

TURISMO

Seadust Cancún inicia nueva etapa como hotel independiente

Aviación Movilidad

Aeroméxico inaugura nueva bahía SkyPriority y Premier One en el AICM

TURISMO

Guanajuato Capital celebra el Festival del Día de Muertos 2025 con China como país invitado

TURISMO

Promueven el acceso universal al patrimonio queretano

Publicado

Hace 14 horas

en

Con el propósito de fortalecer la inclusión y promover la accesibilidad dentro de la oferta turística estatal, la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, presentó el programa “Cultura y Turismo sin Barreras: Miradas Inclusivas”, una iniciativa que combina arte, educación y turismo para acercar el patrimonio queretano a todas las personas.

El programa incluye la edición del primer cuadernillo turístico inclusivo de Querétaro, diseñado especialmente para que niñas y niños con discapacidad puedan conocer los principales atractivos del estado mediante el tacto, el juego y la imaginación.

Durante la presentación, realizada en el Museo de Arte de Querétaro, se llevó a cabo un recorrido sensorial y un taller de escritura en braille, en el que participaron niñas y niños con discapacidad, acompañados de sus tutores. La experiencia buscó estimular los sentidos y mostrar el arte desde distintas perspectivas.

“Cada paso que damos hacia la accesibilidad es una inversión en el futuro. Un futuro en el que todos puedan ver, sentir y disfrutar Querétaro desde sus propias capacidades, sin limitaciones ni barreras”, destacó Adriana Vega Vázquez Mellado.

Por su parte, el secretario técnico de la Secretaría de Cultura, Luis Ricardo Arreola Moctezuma, subrayó la importancia de generar espacios donde la cultura, la educación y el turismo trabajen de manera conjunta para construir una sociedad más equitativa.

Con estas acciones, Querétaro avanza en la consolidación de un modelo de turismo incluyente, donde la cultura y el patrimonio se abren a todas las personas, reafirmando que la inclusión también es destino.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.