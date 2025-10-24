Promueven el acceso universal al patrimonio queretano

Con el propósito de fortalecer la inclusión y promover la accesibilidad dentro de la oferta turística estatal, la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, presentó el programa “Cultura y Turismo sin Barreras: Miradas Inclusivas”, una iniciativa que combina arte, educación y turismo para acercar el patrimonio queretano a todas las personas.

El programa incluye la edición del primer cuadernillo turístico inclusivo de Querétaro, diseñado especialmente para que niñas y niños con discapacidad puedan conocer los principales atractivos del estado mediante el tacto, el juego y la imaginación.

Durante la presentación, realizada en el Museo de Arte de Querétaro, se llevó a cabo un recorrido sensorial y un taller de escritura en braille, en el que participaron niñas y niños con discapacidad, acompañados de sus tutores. La experiencia buscó estimular los sentidos y mostrar el arte desde distintas perspectivas.

“Cada paso que damos hacia la accesibilidad es una inversión en el futuro. Un futuro en el que todos puedan ver, sentir y disfrutar Querétaro desde sus propias capacidades, sin limitaciones ni barreras”, destacó Adriana Vega Vázquez Mellado.

Por su parte, el secretario técnico de la Secretaría de Cultura, Luis Ricardo Arreola Moctezuma, subrayó la importancia de generar espacios donde la cultura, la educación y el turismo trabajen de manera conjunta para construir una sociedad más equitativa.

Con estas acciones, Querétaro avanza en la consolidación de un modelo de turismo incluyente, donde la cultura y el patrimonio se abren a todas las personas, reafirmando que la inclusión también es destino.