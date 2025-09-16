Openbank ofrece 10% de interés en ahorro: la tasa más alta entre bancos digitales

Openbank, el banco digital de Grupo Santander, anunció que mantendrá su tasa de interés para el ahorro en 10% anual, consolidándose como la mejor oferta en el mercado bancario digital en México.

De acuerdo con datos del sector, en septiembre el promedio de la tasa de interés entre los principales bancos digitales se ubica en 7.79%. Esto coloca a Openbank México 2.2 puntos porcentuales por encima de la media, lo que refuerza su posición competitiva.

El producto estrella para este rendimiento es el Apartado Open, un espacio digital de ahorro dentro de la aplicación que no exige plazos forzosos ni límites de monto. A diferencia de otras opciones del mercado, los clientes pueden disponer de su dinero en cualquier momento sin perder la tasa preferencial.

Además de su propuesta de ahorro, Openbank México ofrece a los usuarios de su tarjeta de crédito un programa de recompensas que otorga 3% de cashback en compras digitales, ampliando los beneficios para sus clientes.

A seis meses de su llegada a México, Openbank ha superado los 300 mil clientes y busca consolidarse como referente en el sector financiero digital, apostando por productos simples, accesibles y con altos rendimientos.