No olvide actualizar sus datos personales en su Afore

Afore XXI Banorte exhortó a sus cuentahabientes a revisar y mantener actualizados sus datos personales con el objetivo de que al momento de su retiro laboral realicen sus trámites sin contratiempos.

“Tener el control del Ahorro para el Retiro no solo implica revisar el Estado de Cuenta y conocer cuánto se ahorra. Es importante que las personas tomen el control total de su Cuenta Individual y que revisen sus datos personales, evitando contratiempos administrativos y garantizando que la Afore tenga la información para mantenerse en contacto”, afirmó David Razú Aznar, director general de Afore XXI Banorte.

En un comunicado se indica que al actualizar su información —como domicilio, correo electrónico, teléfonos de contacto, CURP y RFC— se garantiza una comunicación efectiva con la Afore y se facilitan gestiones como el envío del Estado de Cuenta Cuatrimestral, el retiro de recursos o el registro de beneficiarios.

También se señala que existen dos tipos de datos personales que se pueden actualizar: los certificables y los no certificables.

Los primeros son aquellos que requieren documentos oficiales para validar su autenticidad, como nombre, fecha y entidad de nacimiento, nacionalidad, género o CURP.

Los segundos son más sencillos de modificar y no requieren un proceso de validación tan estricto; incluyen datos como el domicilio, correo electrónico, RFC y teléfonos de contacto. Mantener ambos actualizados es fundamental para que toda la información esté siempre correcta y los trámites se realicen sin dilaciones.

De tal manera, Afore XXI Banorte hace un llamado para que cada cliente revise la vigencia de su Expediente de Identificación, cuya validez es de cinco años.

Actualmente, más de 37 millones de personas ya cuentan con un expediente en el Sistema de Ahorro para el Retiro, lo cual fortalece la protección del patrimonio financiero de las y los trabajadores, ya que sin el mismo no es posible realizar ningún trámite.

Para efectuar la actualización de datos, la Administradora sugiere solicitar una cita en cualquiera de sus oficinas de atención, o bien escribir vía WhatsApp al 55 2000 1994 para solicitar información.