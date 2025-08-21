Planta de Kia en Nuevo León, la mejor de México según JD Power 2025

Nuevo León, México, 21 de agosto de 2025. – La planta de Kia México en Pesquería, Nuevo León, fue reconocida con el “Best Plant Award Bronze” en el Estudio de Calidad Inicial 2025 (IQS) realizado por JD Power en Estados Unidos.

El reconocimiento ubica a la planta mexicana en la tercera posición en la región North/South America por su excelencia en calidad de ensamble y la posiciona como la planta de mayor calidad inicial en México.

De acuerdo con JD Power, el premio distingue a las plantas de manufactura en América que presentan la menor incidencia de problemas reportados por clientes durante los primeros 90 días de propiedad, en aspectos como desempeño mecánico, funcionalidad y conectividad.

“En el año que celebramos nuestra primera década en México, este logro refleja el trabajo en equipo y el uso eficiente de la manufactura inteligente, lo que nos llevará a alcanzar nuestra Vision 2035”, señaló Young Sam Kim, presidente y CEO de Kia México.

El estudio evaluó más de 70 centros de manufactura en Norte y Sudamérica, y también ubica a Kia México como la planta de mayor calidad de Hyundai Motor Group fuera de Corea.

Este reconocimiento se suma a los más de 12 galardones de calidad inicial obtenidos previamente por la planta para modelos como Forte y Rio, además del premio a la confiabilidad (VDS) para el sedán Forte.

En paralelo, Kia México se prepara para iniciar exportaciones del nuevo K4 hatchback a Europa, incluyendo mercados con volante a la derecha, en las próximas semanas.