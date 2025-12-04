MULTIMEDIA EN CONCRETO: DOS DÉCADAS DE INFORMAR AL SECTOR

En Concreto celebró 20 años de informar sobre el sector construcción e inmobiliario, fue una noche emotiva donde la periodista y fundadora Mariel Zúñiga estuvo arropada de mujeres y hombres que le han acompañado en estas dos décadas de reportear y reflexionar sobre el sector.

Enrique Vainer de Sadasi, Karim Oviedo de AMPI, Gonzalo Palafox de Banamex, Enrique Margain de Banca Mifel, Jabnely Maldonado, Vocal ejecutiva de Fovissste, Laura Zazueta de aura Zazueta directora general del Instituto de Administradores de Inmuebles, Lorena Becerra, presidenta de Fecoval y Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano fueron algunas de las personalidades que acompañaron a la periodista y su equipo de trabajo

Mariel Zúñliga agradeció a los actores de la industria que la impulsaron y apoyaron, al ser la primera mujer en cubrir el sector y resaltar su importancia.

“Todo lo que he aprendido ha sido gracias a grandes maestros, quienes me enseñaron el gusto por este sector”, afirmó la fundadora del medio de comunicación especializado.

Fue el Colegio de Notarios de México, la sede para celebrar el 20 aniversario y la entrega de XI entrega del Premio Líderes de la Industria En Concreto 2025.

“Es un honor ser anfitrión de estos premios y celebrar estos 20 años, hoy celebramos a todas las personas, empresas y organismos que día a día trabajan por el bien del país”, comentó Ricardo Vargas, presidente del Colegio de Notarios de México.

Enrique Vainer, presidente de Grupo Sadasi, recordó a la joven reportera del periódico Reforma que llegaba cubrir los eventos del sector, “quiero felicitar a Mariel Zúñiga, por estos 20 años de gran trayectoria, por seguir innovando y mejorando el sector de la vivienda”.

También, personajes que han destacado dentro de la banca y el sector hipotecario como Enrique Margain, director ejecutivo Crédito Puente e Hipotecario en Mifel quien destacó que Multimedia En Concreto crea espacios de reflexión entre todos los actores de área hipotecaria de la banca en México

En tanto, Federico Pizarro de Banca Mifel, resaltó la dinámica de Mariel Zúñiga por crear cosas nuevas y destacó el Encuentro de Lideres de la Industria donde se da un nutrido intercambio de ideas.

Asimismo, Karim Oviedo, presidente de la AMPI, recordó que conoció a Mariel Zúñiga en un evento de vivienda en el estado de Sonora y desde entonces dijo que “admira” el trabajo de la directora de En Concreto.

En Concreto, también estuvo arropado por las integrantes de Mujeres Lideres de la Vivienda y el sector Inmobiliario, de la cual también la periodista Mariel Zúñiga es fundadora y lo hizo como un esfuerzo para impulsar el liderazgo femenino.

En Concreto reconoce a lo mejor de la industria

El Colegio de Notarios de México alojó la XI entrega de los Premios Líderes de la Industria En Concreto 2025, en el que Grupo En Concreto que lidera la periodista Mariel Zúñiga reconoce a las mujeres y hombres que destacan en cada sector que abarca el sector construcción e inmobiliario.

El espacio fue un repositorio de los objetivos cumplidos y los retos que enfrentarán en 2026, por ejemplo, Karim Oviedo presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) informó a los presentes que tiene lista 17 propuestas para abatir el rezago en vivienda.

Jabnely Maldonado, Vocal Ejecutiva del Fovissste destacó que la actual administración pone la vivienda en el centro de la discusión, “le estamos quitando la telaraña al Fovissste habían pasado años y no había cambios”.

Destacó que atrás quedaron los sorteos para acceder a una vivienda, actualmente ya no se quita a los derechohabientes su casas en casa de dejar de pagar y que se trabaja en la modernización de la plataforma tecnológica.

En tanto, Ricardo Vargas, presidente nacional de Colegio de Notarios de México destacó que este tipo de reconocimientos son una muestra de que el sector debe trabajar unido.