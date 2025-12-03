Banamex identifica que 41% de los municipios tiene baja inclusión financiera

Banco del Bienestar puede incidir para reducir inclusión financiera

El Índice de Inclusión Financiera que realiza Grupo Financiero Banamex reporta que 41% de los municipios en el país se encuentran con nulo acceso a servicios financieros, afirmó Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex.

En entrevista con la periodista Mariel Zúñiga en su programa En Concreto Contigo señaló que se ha reducido en un 38.6% la inclusión financiera, y lo atribuyó en gran medida, a los programas sociales que otorga el gobierno a través del Banco del Bienestar, pero aún falta mucho por hacer,

Explicó que cuando se empezó a hacer la medición en el año 2017, se tenían registrados mil 637 municipios con muy baja inclusión financiera.

Y recientemente es que ya tenemos 1,005 municipios con muy baja inclusión financiera. Digo, todavía el desafío es muy grande porque representan el 41% de todos los municipios del país, “hay mucho que hacer todavía”.

Inclusión femenina reto constante

El ejecutivo señaló que si bien se ha incrementado la inclusión financiera en los diferentes sectores poblacionales, “sí hay un reto en el caso de las mujeres”.

“Hay una diferencia y una brecha en materia de inclusión financiera en relación a los hombres. Y se puede explicar, por el rol que a veces tradicionalmente se ha venido dando en las familias mexicanas, donde pues hay una mayor participación laboral en el caso de los hombres y una menor participación laboral en el caso de las mujeres”.