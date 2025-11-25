Coyoacán debe implementar protocolo contra acoso y hostigamiento: PT

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la concejala del PT en Coyoacán, Esther Rodríguez, señaló que la violencia hacia las mujeres “sigue siendo una herida abierta en nuestro país, en nuestra ciudad y, de manera dolorosa, también en nuestra demarcación”.

Rodríguez exhortó al gobierno de la Alcaldía Coyoacán a implementar el Protocolo para la Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual, aprobado en sesión de Concejo en octubre. Subrayó que esta herramienta debe representar un paso firme para garantizar entornos seguros dentro de la demarcación, así como en todos los centros de trabajo, incluidas las oficinas de la propia Alcaldía.

Sin embargo, enfatizó que dicho protocolo aún no ha sido aplicado, por lo que no hay resultados visibles ni campañas de sensibilización, capacitación o mecanismos eficientes para la atención de mujeres que han sido víctimas de violencia.

Rodríguez explicó que, ante esta ausencia institucional, diversas mujeres se han acercado a ella para compartir sus experiencias. “Lo hacen con miedo, pero también con la esperanza de ser escuchadas”, afirmó. Añadió que todas las mujeres que hayan sufrido violencia en cualquier espacio de la Alcaldía serán acompañadas, respaldadas y defendidas, ya que, si la institución falla, “esta concejala no lo hará”.

Reiteró la urgencia de ejecutar acciones integrales, permanentes y transparentes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, tanto en Coyoacán como en cualquier parte del país.

Finalmente, llamó a fortalecer los mecanismos de denuncia, así como los servicios de acompañamiento psicológico, jurídico y social. También destacó la necesidad de reforzar la seguridad y el alumbrado público en colonias con incidencia comprobada.