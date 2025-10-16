Cambios en Ley de Amparo aumentaría riesgo regulatorio

Los analistas de la calificadora Fitch Ratings considera que las enmiendas propuestas a la Ley de Amparo podrían aumentar el riesgo regulatorio al limitar la capacidad de los tribunales para suspender actos administrativos y restringir el alivio de elegibilidad.

Detalla que el proyecto de ley afectaría una amplia gama de actividades económicas y reduciría la previsibilidad para las empresas que dependen de permisos, autorizaciones y concesiones, con posibles implicaciones crediticias negativas evaluadas caso por caso. Fitch considera que la energía, el transporte, las telecomunicaciones, la minería y la infraestructura social son los sectores más expuestos.

Comenta que la propuesta del presidente Sheinbaum, fue presentada el 15 de septiembre, aprobada por el Senado y bajo revisión final en la Cámara de Diputados, prohibiría las suspensiones cuando las autoridades revoquen permisos, concesiones o autorizaciones, limitaría los efectos de las medidas cautelares al peticionario y restringiría la capacidad de terceros para reclamar intereses legítimos.

Acotan que las empresas han utilizado ampliamente los amparos para pausar acciones percibidas como violatorias de derechos; por lo que limitar el alivio suspensivo reduce el recurso práctico contra cambios abruptos de política o administrativos y podría pesar sobre la competitividad.

Fitch cree que la aprobación del proyecto de ley dejaría a los emisores cuyos modelos de negocio dependen de permisos y autorizaciones gubernamentales más vulnerables a las fricciones con las autoridades y con menos protecciones confiables contra decisiones unilaterales.

Una mayor exposición a acciones administrativas adversas podría interrumpir las operaciones, retrasar los proyectos en curso, reducir los ingresos y presionar la rentabilidad. Con el tiempo, puede frenar la inversión, restringir el acceso al mercado y ampliar los diferenciales para los más expuestos a las acciones discrecionales.

Indica que la ley no se aplicaría retroactivamente, reduciendo algunos efectos inmediatos. Las implicaciones de calificación dependerán de la exposición específica de la entidad y se evaluarán caso por caso si se necesita un amparo.