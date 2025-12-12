Mercado Pago duplica digitalización del efectivo en México

La digitalización del efectivo avanza con fuerza en México. Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, el ingreso de dinero a las cuentas digitales de Mercado Pago creció 120%, consolidándose como parte de la rutina financiera de millones de usuarios.

Este incremento ha sido posible gracias a la expansión acelerada de su red de puntos de ingreso y retiro de efectivo, que hoy supera los 45 mil establecimientos —incluyendo más de 10 mil tiendas de barrio con terminales Mercado Pago— además de 60 mil cajeros automáticos integrados al ecosistema.

La digitalización del efectivo se vuelve una práctica cotidiana

Mercado Pago destacó que cada vez más personas trasladan su dinero físico al entorno digital para obtener beneficios inmediatos: rendimientos diarios, mejor organización de gastos, separación de presupuestos, pago de servicios, ahorro y acceso a crédito, todo desde la app.

“La digitalización del efectivo está dejando de ser un trámite complejo para convertirse en una alternativa ágil y llena de beneficios. Las personas encuentran valor porque su dinero rinde más y se administra mejor desde el celular”, explicó Ramiro Nández, director de Usuarios de Mercado Pago.

Una red que impulsa inclusión financiera en grandes ciudades y pequeñas localidades

La red de digitalización de dinero se duplicó desde febrero de 2025 y hoy está conformada por:

Más de 45 mil puntos de ingreso y retiro .

. 10 mil tiendas de barrio con terminales Mercado Pago.

con terminales Mercado Pago. Cadenas como 7-Eleven, Oxxo, Soriana, Farmacias del Ahorro, Circle K , entre otras.

, entre otras. Puntos en poblaciones con menos de 50 mil habitantes, cuya presencia se duplicó en el último año.

Estas tiendas de barrio autorizadas —abarrotes, farmacias, papelerías y ferreterías— permiten ingresar o retirar dinero de forma gratuita. Además, generan un beneficio económico directo para los comercios: cada uno reporta ingresos adicionales del 30%, y el top 20 supera los $7,000 pesos mensuales por operar como puntos de la red.

La presencia en comunidades pequeñas convierte a estas tiendas en un canal clave para acercar servicios financieros a personas que tradicionalmente han dependido del efectivo.

Más ingresos, más retiros y usuarios más activos digitalmente

El uso de la red forma ya parte del hábito financiero del usuario promedio. Según datos de Mercado Pago:

Cada usuario realiza más de dos ingresos de efectivo al mes.

al mes. Los retiros ascienden a cuatro movimientos mensuales .

. El monto promedio ingresado es mayor al de los retiros.

Además, quienes digitalizan su efectivo tienden a utilizar al menos siete productos financieros adicionales, como:

Rendimientos diarios del 13% anual en la cuenta.

en la cuenta. Pagos de servicios.

Transferencias.

Recargas.

Tarjeta Mercado Pago para compras físicas y digitales.

La transición hacia métodos de pago sin contacto también se acelera:

El 37% de los pagos con tarjeta Mercado Pago ya se realiza sin contacto.

de los pagos con tarjeta Mercado Pago ya se realiza sin contacto. En más de un millón de terminales Point activas en comercios, el 57% de las transacciones son contactless.

Del efectivo al ecosistema digital: un círculo virtuoso

La combinación de una red amplia, transacciones ágiles y un ecosistema financiero accesible impulsa la transición del dinero físico al entorno digital. Con ello, usuarios y comercios obtienen mejores herramientas para administrar su dinero, ofrecer servicios y aumentar ingresos.

Mercado Pago fortalece así el camino hacia una mayor inclusión financiera, impulsando un ecosistema donde todos pueden participar de manera más segura, eficiente y conveniente.