Dell Technologies lidera la transformación digital con IA y multicloud

En el marco del Dell Technologies Forum 2025, la compañía presentó las más recientes innovaciones que están transformando la forma en que las organizaciones en México adoptan la inteligencia artificial (IA), modernizan sus centros de datos y evolucionan hacia espacios de trabajo más inteligentes.

Durante la apertura del foro, Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México, agradeció a clientes, socios y aliados estratégicos por su papel en la transformación digital del país. Subrayó que la IA ha pasado de ser un experimento a convertirse en el corazón de las operaciones empresariales.

“La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará su negocio, sino qué tan rápido puede escalarla para obtener resultados reales”, señaló Aguilar.

Por su parte, Kyle Dufresne, vicepresidente senior del Grupo de Soluciones para Clientes en Dell, destacó los tres pilares que guiaron el evento: Inteligencia Artificial, Centros de Datos y Multicloud, y el Lugar de Trabajo Moderno, enfatizando las oportunidades que estas áreas representan para acelerar la transformación digital en México.

Durante el evento se presentó el informe “Estado actual de la inteligencia artificial y el rol de su regulación en el futuro de México”, elaborado por IDC, que revela que las inversiones en IA en el país alcanzarán los 44,588 millones de pesos en 2025. Entre los principales usos destacan la prevención de amenazas y fraudes, la planificación logística y la atención al cliente. El estudio también muestra que 63% de los líderes de TI ya ha implementado iniciativas de IA, aunque solo 11% ha realizado inversiones significativas. Además, 67% de las empresas considera que la IA generativa ha ampliado sus canales de atención, y 50% afirma que ha impulsado nuevas fuentes de ingreso y productividad.

Dell AI Factory: la inteligencia artificial hecha accesible

La Dell AI Factory se mantiene como una de las apuestas más relevantes de la compañía para simplificar la adopción de la IA en las empresas. Este marco tecnológico integra infraestructura, soluciones y herramientas diseñadas para cargas de trabajo de IA, dentro de un ecosistema abierto que facilita resultados rápidos y escalables. Más de 3,000 clientes en todo el mundo ya se benefician de esta solución.

Entre las experiencias interactivas del foro destacaron:

AI Services : demos gamificadas y encuestas de preparación para IA.

: demos gamificadas y encuestas de preparación para IA. AI Data Platform : plataforma segura para procesar grandes volúmenes de datos.

: plataforma segura para procesar grandes volúmenes de datos. AI in Action : historias reales de éxito en distintas industrias.

: historias reales de éxito en distintas industrias. AI Solutions: portafolio adaptado a cada necesidad empresarial.

Centros de Datos Modernos y Multicloud

Dell Technologies reafirmó su liderazgo en innovación de infraestructura con soluciones que ayudan a las empresas a maximizar el valor de sus datos y fortalecer la ciberresiliencia ante nuevas amenazas. Entre ellas destacan:

PowerEdge , servidores para cargas de trabajo de IA.

, servidores para cargas de trabajo de IA. PowerProtect , protección de datos críticos.

, protección de datos críticos. Dell Private Cloud , compatible con VMware, Nutanix y Red Hat.

, compatible con VMware, Nutanix y Red Hat. Dell NativeEdge, gestión centralizada en el edge con hasta 79% menos tiempo de administración.

Espacio de Trabajo Moderno con IA integrada

Dell también mostró cómo la IA está llegando a los escritorios con la Dell Pro Max Plus, equipada con una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) que optimiza la eficiencia y seguridad en el trabajo. Complementan esta experiencia sus monitores 4K, auriculares Dell Earbuds certificados por Microsoft Teams Open Office, y Windows 11 con funciones potenciadas por IA, pensadas para mejorar la productividad.

Con más de 40 años de innovación, Dell Technologies continúa democratizando el acceso a la tecnología y consolidándose como aliado estratégico en la transformación digital de las organizaciones. Su misión: convertir las ideas en innovación y los desafíos en oportunidades.

👉 Más información en www.dell.com/es-mx/lp