En Buen Fin compre tecnología de forma consciente

Clevercel, tienda en línea especializada en tecnología seminueva, ha identificado una evolución clara en el comprador digital, debido a un contexto marcado por la inflación y una creciente preocupación ambiental, en donde los mexicanos están replanteando su forma de adquirir tecnología, priorizando el ahorro, la confianza y la sostenibilidad.

“Los consumidores mexicanos ya no solo buscan estrenar; quieren hacerlo con propósito, considerando precio, garantía y sostenibilidad. El Buen Fin se ha convertido en la fecha ideal para tomar decisiones conscientes sobre tecnología”.

“Cada vez más personas entienden que la innovación no está en tener lo último, sino en consumir de forma más inteligente. En Clevercel creemos que el futuro de la tecnología está en prolongar su vida útil y hacerlo accesible para todos”, señaló Jorge Palacio, CEO de Clevercel.

De cara al Buen Fin 2025, la tendencia es clara: los mexicanos están dejando atrás el impulso de estrenar y adaptando una nueva forma de consumo más consciente, digital y sostenible.

En un comunicado se indica que, con más de 400 mil dispositivos vendidos, Clevercel se consolida como la plataforma líder en seminuevos en México; su modelo se apoya en una propuesta circular que permite a los consumidores adquirir tecnología confiable y funcional a un precio más accesible, mientras contribuyen a reducir el impacto ambiental del consumo tecnológico. https://clevercel.mx/

En 2024, los gadgets y dispositivos tecnológicos se posicionaron como la categoría más fuerte del Buen Fin, concentrando 79.4 por ciento de los bienes adquiridos y generando una derrama económica total de MXN 172,900 millones, un crecimiento del 16.2 por ciento frente al año anterior, según Concanaco-Servytur.

Además, la AMVO reportó que 6 de cada 10 internautas realizaron alguna compra, confirmando el peso del comercio electrónico en el consumo actual.

Durante el Buen Fin 2024, los smartphones (70 por ciento) encabezaron las ventas, seguidos por laptops (20 por ciento) y tablets (10 por ciento), con marcas como Apple y Samsung entre las más buscadas.

En promedio, los compradores Clevercel obtuvieron un ahorro entre el 40 al 60 por ciento frente al costo de un producto nuevo, con un ticket entre $9.500 a 10.500 pesos mexicanos, 15 por ciento superior de meses regulares.

Los días pico de compra fueron viernes y sábado, concentrando la mayor parte de las transacciones entre las 10 am. y las 6pm. horas, cuando la navegación digital alcanzó su punto más alto.

De acuerdo con la compañía de seminuevos, las decisiones de compra se guían en tres motivaciones principales:

● Racionalidad económica: busca ahorrar sin sacrificar calidad.

● Confianza digital: valora garantías, reseñas y trazabilidad.

● Conciencia ambiental: elige reducir su impacto ecológico mediante el consumo circular.