GMX y Lloyd’s ofrecen cobertura global en México

Grupo Mexicano de Seguros (GMX), empresa mexicana especializada en Responsabilidad Civil y Daños, firmó un acuerdo con Lloyd’s -líder global en servicios de seguros empresariales especializados, con sede en Londres y presencia en más de 200 países y territorios-, para ser su socio local en México. https://assets.lloyds.com/media-651c0e64-c1d0-4f97-90f7-883c69fe2ef2/6fb418ac-2364-4e85-9ad7-7194805f125e/Mexico%20local%20partner%20deck.pdf

“En GMX Seguros, estamos convencidos de que México es un país clave para el desarrollo del sector asegurador a nivel global. Por eso, nos sentimos muy orgullosos de colaborar y formar parte de la red de socios locales de una empresa multinacional tan relevante para la industria como es Lloyd’s”.

“La confianza que han depositado en nosotros a través de esta alianza estratégica, valida el esfuerzo constante que realizamos como compañía para entregar soluciones hechas a la medida, innovadoras y de alta calidad en ramos especializados”, comentó Jorge Flores, director general de GMX Seguros.

En un comunicado se indica que, en virtud de este nuevo acuerdo, GMX Seguros emitirá pólizas locales en nombre de los “agentes gestores” de Lloyd’s para distintos ramos seleccionados como Daños, Responsabilidad Civil, Marítimo, Líneas Financieras y otras áreas especializadas. Los agentes gestores podrán solicitar pólizas locales a través del equipo Multinacional de Lloyd’s, que se coordinará directamente con GMX Seguros para elaborar la documentación necesaria.

Asimismo, Lloyd’s supervisará el cobro de primas, la gestión de siniestros y la emisión de pólizas, sin costo adicional para los agentes gestores.

La alianza con GMX Seguros en México es la segunda iniciativa de Lloyd’s, tras el éxito de un primer programa piloto de socios locales con Sukoon Insurance en los Emiratos Árabes Unidos en 2024.

Con esto, la empresa busca fortalecer su oferta multinacional y red de socios, al complementar sus licencias existentes para respaldar la implementación de programas multinacionales y pólizas locales.

Esta nueva asociación marca un hito importante para ambas compañías, que buscan ampliar el acceso y las opciones para los participantes del mercado que ofrecen soluciones globales de seguros.

Gracias a su alcance multinacional, Lloyd’s tiene la capacidad de atender a sus clientes dondequiera que operen. Esto significa que sus asegurados pueden beneficiarse de una cobertura consistente en múltiples territorios y tipos de negocio, sin la necesidad -en la mayoría de los casos- de gestionar colocaciones de pólizas locales.

En este sentido, la alianza con GMX Seguros pretende brindar a los participantes del mercado mayor acceso a un territorio clave, con el respaldo de un socio local de confianza, tarifas competitivas y la solidez de una infraestructura y experiencia global.