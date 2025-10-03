Conéctate con nosotros

Royal Enfield impulsa la educación vial

GM de México recibe reconocimientos en el CIIAM 2025

GMC recibe reconocimiento de J.D. Power por excelencia

Kia EV3, mejor SUV eléctrico pequeño según What Car? 2025

Acura crece en México gracias al éxito de sus SUVs

Chirey y PASE se alían para mejorar la movilidad en México

Kia K4, el mejor auto compacto según J.D. Power en 2025

Chirey Motor México reafirma su compromiso con el país

Industria de autopartes apoya medidas arancelarias en México

Volkswagen Group y AWS extienden alianza para impulsar fábricas con inteligencia artificial

Publicado

Hace 10 horas

en

Royal Enfield impulsa la educación vial

Este 5 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Educación Vial, una fecha que recuerda a los motociclistas la importancia de conducir con equipo de seguridad, respetar las normas de tránsito y apostar por la prevención en cada trayecto.

Royal Enfield comparte recomendaciones clave para fortalecer la cultura vial, reforzando principios de seguridad que protegen tanto a quienes conducen como a quienes comparten la vía.

“La seguridad en las calles es un tema que involucra a todos: peatones, ciclistas, automovilistas y motociclistas. En Royal Enfield asumimos un firme compromiso con la educación vial, promoviendo el uso de equipo de protección y fomentando una cultura de respeto en la comunidad biker con el fin de reducir accidentes y proteger a terceros. Queremos ser parte activa de este cambio”, afirmó Eugenio Figueroa, Head of Marketing de Royal Enfield para México y Perú.

Este compromiso se refuerza a través de iniciativas como One Ride, evento global que celebra el espíritu de comunidad y responsabilidad en el motociclismo.

Recomendaciones de Royal Enfield para una conducción responsable

1. A dónde quieras, pero con casco y protección.
El uso de casco certificado (ISI, ECE y DOT), prendas homologadas bajo el estándar CE Level 2, guantes y chamarra con protecciones son indispensables para rodar con confianza y seguridad.

2. Rodar con responsabilidad compartida.
Contar con seguro vigente, respetar a los peatones, ciclistas y usuarios más vulnerables, así como cumplir los límites de velocidad establecidos por la SEMOVI (80 km/h en vías de acceso controlado, 50 km/h en primarias, 40 km/h en secundarias y 20 km/h en zonas escolares y hospitalarias) son prácticas esenciales para cuidar vidas.

3. Prevención y mantenimiento.
La revisión constante de aceite, frenos, llantas y luces debe convertirse en hábito. En México, Royal Enfield cuenta con 25 agencias exclusivas que ofrecen refacciones originales, servicio técnico especializado y atención personalizada. Además, el Borderless Warranty Program otorga tres años de garantía sin límite de kilometraje en más de 70 países, brindando confianza y respaldo en cada trayecto.

En conclusión, la educación vial no es solo conocimiento: es responsabilidad, empatía y prevención. Para quienes viven el motociclismo puro, la libertad de rodar debe ir siempre acompañada de respeto y seguridad.

