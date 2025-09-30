GMC recibe reconocimiento de J.D. Power por excelencia

GMC, la marca Professional Grade de General Motors, fue reconocida como la número uno en satisfacción con el servicio y confianza del cliente en México dentro del segmento Premium, de acuerdo con el Índice de Satisfacción de Servicio al Cliente en México 2025 (CSI StudySM) de J.D. Power.

Este reconocimiento confirma que el servicio posventa continúa siendo un diferenciador clave en un mercado automotriz altamente competitivo, donde la llegada de nuevas marcas plantea retos constantes.

“Estamos muy contentos de recibir este reconocimiento para GMC, que nos permite reafirmar que la satisfacción de nuestros clientes es uno de nuestros principales diferenciadores. El estudio de J.D. Power reconoce el trabajo de nuestra Red de Distribuidores, quienes combinan excelencia en el servicio de posventa con una atención cordial y cercana”, señaló Jorge Plata, vicepresidente de Ventas, Servicio y Mercadotecnia de GM de México, Centroamérica y el Caribe.

De acuerdo con J.D. Power, GMC alcanzó 913 puntos en una escala de 1,000, consolidando su liderazgo en el segmento Premium.

Acerca del estudio CSI 2025

El Índice de Satisfacción de Servicio al Cliente en México (CSI), en su décima edición, analiza la experiencia de servicio entre propietarios de vehículos de uno a tres años de antigüedad. Evalúa aspectos clave como:

Calidad (31%)

(31%) Instalaciones (20%)

(20%) Iniciación (18%)

(18%) Asesor (17%)

(17%) Entrega (15%)

El estudio se realizó entre noviembre de 2024 y julio de 2025, con base en las opiniones de 6,683 propietarios de vehículos modelo 2022, 2023 o 2024 que acudieron a distribuidores autorizados para reparaciones en los últimos 12 meses.

Con este resultado, GMC refuerza su compromiso de ofrecer experiencias de posventa premium, colocando al cliente en el centro de cada interacción.