GM de México recibe reconocimientos en el CIIAM 2025

En el marco del Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM), la Industria Nacional de Autopartes (INA) otorgó un reconocimiento a Paco Garza, Presidente y Director General de General Motors de México, Centroamérica y el Caribe, por su trayectoria y aportación al desarrollo del sector.

En la misma ceremonia, General Motors de México fue distinguida como Armadora de Vehículos Ligeros del Año, distinción que coincide con el 90 aniversario de la compañía en el país. El galardón fue entregado por Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), y Francisco González, presidente de la INA.

“Siempre he dicho que detrás de reconocimientos como estos existen grandes equipos. En mi caso, están las más de 27,000 personas que forman parte de General Motors de México”, comentó Paco Garza. “Celebro 30 años de trayectoria dentro de la industria automotriz, que coinciden con las nueve décadas de operación ininterrumpida de GM en México, consolidándonos como el principal empleador, productor de vehículos y con la mejor y más robusta cadena de suministro del mercado”.

El CIIAM es uno de los encuentros más relevantes de la industria automotriz, al reunir a líderes nacionales e internacionales para dialogar sobre tendencias, retos y oportunidades del sector.

Con estos reconocimientos, General Motors de México reafirma su compromiso con el país, impulsando la innovación, el talento y la transformación de la industria automotriz, en línea con su visión de construir un futuro de movilidad más seguro, sustentable y tecnológico.