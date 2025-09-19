Kia K4, el mejor auto compacto según J.D. Power en 2025

El Kia K4 fue distinguido por J.D. Power como el mejor vehículo en el segmento de autos compactos dentro del Estudio de Calidad y Satisfacción Multimedia 2025 en Estados Unidos, un reconocimiento que resalta el equilibrio entre tecnología avanzada y usabilidad intuitiva.

De acuerdo con J.D. Power, los conductores buscan sistemas multimedia fáciles de usar que reduzcan distracciones al volante. En este sentido, el Kia K4 ofrece una solución destacada gracias a su pantalla central de casi 30 pulgadas, segmentada en tres paneles (12.3” + 5.3” + 12.3”), con la interfaz personalizable ccNc, compatible de manera inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, además de un cargador inalámbrico que mejora la comodidad.

El K4 combina pantallas de gran tamaño con controles físicos estratégicamente ubicados, lo que permite una experiencia de manejo segura y práctica.

Producido orgullosamente en México, el Kia K4 se ha consolidado como una referencia en su categoría gracias a su diseño vanguardista, deportividad y altos estándares de seguridad. El modelo cuenta con una robusta estructura y avanzadas tecnologías de asistencia a la conducción que protegen tanto a ocupantes como a peatones, lo que le valió una calificación de 5 estrellas en Latin NCAP.

“Estamos muy orgullosos de que el K4 reciba este reconocimiento por parte de J.D. Power, ya que refleja nuestro compromiso de brindar la tecnología más avanzada y una experiencia de manejo segura, tal como lo valoran los usuarios hoy en día”, señaló Horacio Chávez, Managing Director de Kia México.

Con este logro, Kia K4 se reafirma como un referente en cabinas digitales, ofreciendo innovación, comodidad, seguridad y vanguardia a sus clientes.