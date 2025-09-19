Conéctate con nosotros

Publicado

Hace 6 horas

en

Chirey Motor México reafirma su compromiso con el país

Chirey Motor México, a través de sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO, reafirmó que México continúa siendo un mercado estratégico para la compañía, donde ha consolidado relaciones sólidas con clientes, distribuidores y aliados comerciales.

Desde su llegada hace más de tres años, la automotriz ha invertido en el desarrollo de su red de distribuidores, generado empleos directos e indirectos, implementado programas de capacitación para fortalecer el talento de sus colaboradores y participado en iniciativas de responsabilidad social.

La firma destacó que mantendrá su oferta de productos con tecnología de última generación, seguridad de clase mundial y alto nivel de equipamiento. Además, continuará fortaleciendo la atención posventa con estándares de calidad superiores, respaldados por garantías de hasta 10 años o 1 millón de kilómetros en motores.

El compromiso de Chirey con México, subrayó la compañía, permanece firme: seguir creciendo junto al país, impulsar una movilidad más sustentable y segura, y mantenerse al servicio de los clientes y familias mexicanas.

