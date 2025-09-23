Automotriz
Chirey y PASE se alían para mejorar la movilidad en México
PASE, empresa líder en telepeaje y movilidad en México, anunció una alianza estratégica con Chirey Motor México —a través de sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO— con el objetivo de ofrecer a los clientes una experiencia de movilidad más ágil, cómoda y conectada.
Gracias a este beneficio, los propietarios de vehículos podrán circular por la red carretera nacional sin detenerse a realizar pagos en efectivo, evitando filas y ahorrando tiempo en cada trayecto.
“Esta alianza nos permite brindar un valor agregado real a nuestros clientes. Queremos que moverse a bordo de un Chirey sea una experiencia fluida desde el primer kilómetro, y este beneficio lo hace posible”, señaló Svein Azcué, Vicepresidente Operativo de Chirey Motor México.
La iniciativa refuerza el compromiso de ambas empresas por integrar soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades actuales de los conductores, mejorando de manera significativa la experiencia de manejo. Con este paso, Chirey se posiciona como una de las primeras automotrices en el país en ofrecer este tipo de valor agregado como parte de su propuesta comercial.
“En PASE estamos muy contentos de trabajar junto con Chirey Motor México para ofrecer a los conductores una forma más práctica, segura y eficiente de moverse. Nuestra misión es que cada viaje sea más cómodo, sin usar efectivo y con acceso ágil a carreteras, autopistas urbanas y estacionamientos en todo el país”, comentó Alexis Reséndiz, Director General de PASE.
Todos los clientes que adquieran un vehículo nuevo de las marcas Chirey, OMODA y JAECOO recibirán sin costo adicional un dispositivo PASE. Este beneficio aplica en los siguientes modelos:
Chirey
- Tiggo 2 Pro
- Tiggo 4 Pro
- Tiggo 7 Pro
- Tiggo 7 CSH
- Tiggo 8 Pro
- Tiggo 8 CSH (próximo lanzamiento)
OMODA | JAECOO
- OMODA C5
- OMODA O5
- JAECOO 7 SHS
- JAECOO 7
- JAECOO 5 (próximo lanzamiento)
Esta colaboración forma parte de una visión compartida de ofrecer a los usuarios una movilidad más inteligente, digital y personalizada. Con esta alianza, Chirey Motor México y PASE reafirman su apuesta por la innovación y el desarrollo de soluciones que potencien la experiencia de conducción dentro y fuera del camino.
Conoce más en nuestras cuentas oficiales:
Facebook: OMODA | JAECOO | CHIREY
Instagram: OMODA | JAECOO | CHIREY
TikTok: OMODA | JAECOO | CHIREY
Sitios web: www.omoda.mx | www.jaecoo.mx | www.chirey.mx