Conéctate con nosotros

Automotriz

Chirey y PASE se alían para mejorar la movilidad en México

Automotriz

Kia K4, el mejor auto compacto según J.D. Power en 2025

Automotriz

Chirey Motor México reafirma su compromiso con el país

Automotriz

Industria de autopartes apoya medidas arancelarias en México

Automotriz

Volkswagen Group y AWS extienden alianza para impulsar fábricas con inteligencia artificial

Automotriz

BYD presenta en China circuito todoterreno único para vehículos eléctricos

Automotriz

Kia EV4 demuestra resistencia en pruebas de 110,000 km

Automotriz

Kia y The Ocean Cleanup frenan residuos plásticos en Guatemala

Automotriz

Cambios en el equipo directivo de General Motors México

Automotriz Noticias Sustentabilidad

Michelin impulsa innovación y sustentabilidad en Media Day del Clúster Automotriz

Automotriz

Chirey y PASE se alían para mejorar la movilidad en México

Publicado

Hace 16 horas

en

Chirey y PASE se alían para mejorar la movilidad en México

PASE, empresa líder en telepeaje y movilidad en México, anunció una alianza estratégica con Chirey Motor México —a través de sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO— con el objetivo de ofrecer a los clientes una experiencia de movilidad más ágil, cómoda y conectada.

Gracias a este beneficio, los propietarios de vehículos podrán circular por la red carretera nacional sin detenerse a realizar pagos en efectivo, evitando filas y ahorrando tiempo en cada trayecto.

“Esta alianza nos permite brindar un valor agregado real a nuestros clientes. Queremos que moverse a bordo de un Chirey sea una experiencia fluida desde el primer kilómetro, y este beneficio lo hace posible”, señaló Svein Azcué, Vicepresidente Operativo de Chirey Motor México.

La iniciativa refuerza el compromiso de ambas empresas por integrar soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades actuales de los conductores, mejorando de manera significativa la experiencia de manejo. Con este paso, Chirey se posiciona como una de las primeras automotrices en el país en ofrecer este tipo de valor agregado como parte de su propuesta comercial.

“En PASE estamos muy contentos de trabajar junto con Chirey Motor México para ofrecer a los conductores una forma más práctica, segura y eficiente de moverse. Nuestra misión es que cada viaje sea más cómodo, sin usar efectivo y con acceso ágil a carreteras, autopistas urbanas y estacionamientos en todo el país”, comentó Alexis Reséndiz, Director General de PASE.

Todos los clientes que adquieran un vehículo nuevo de las marcas Chirey, OMODA y JAECOO recibirán sin costo adicional un dispositivo PASE. Este beneficio aplica en los siguientes modelos:

Chirey

  • Tiggo 2 Pro
  • Tiggo 4 Pro
  • Tiggo 7 Pro
  • Tiggo 7 CSH
  • Tiggo 8 Pro
  • Tiggo 8 CSH (próximo lanzamiento)

OMODA | JAECOO

  • OMODA C5
  • OMODA O5
  • JAECOO 7 SHS
  • JAECOO 7
  • JAECOO 5 (próximo lanzamiento)

Esta colaboración forma parte de una visión compartida de ofrecer a los usuarios una movilidad más inteligente, digital y personalizada. Con esta alianza, Chirey Motor México y PASE reafirman su apuesta por la innovación y el desarrollo de soluciones que potencien la experiencia de conducción dentro y fuera del camino.

Conoce más en nuestras cuentas oficiales:
Facebook: OMODA | JAECOO | CHIREY
Instagram: OMODA | JAECOO | CHIREY
TikTok: OMODA | JAECOO | CHIREY
Sitios web: www.omoda.mx | www.jaecoo.mx | www.chirey.mx

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.