Kia EV3, mejor SUV eléctrico pequeño según What Car? 2025

Kia logró un doble triunfo en los What Car? Electric Car Awards 2025, al obtener distinciones para dos de sus modelos más importantes. El Kia EV3 fue nombrado Best Electric Small SUV, mientras que el Kia Sportage fue reconocido como Best Used Hybrid Family SUV.

Estos galardones se suman a los obtenidos a inicios de año en los What Car? Awards 2025, donde ambos modelos ya habían destacado en sus categorías, reforzando la reputación de Kia como referente global en innovación y electrificación.

“Es un gran honor recibir más reconocimientos para el EV3 y el Sportage por parte de What Car?. El prestigio de esta publicación independiente aporta un enorme valor a estos premios”, afirmó Paul Philpott, presidente y director ejecutivo de Kia UK Limited.

Kia EV3: redefiniendo el segmento eléctrico

El Kia EV3 se ha consolidado como el SUV eléctrico subcompacto más vendido de la marca y el vehículo eléctrico más vendido del Reino Unido en 2025. Su comodidad de conducción, visibilidad superior y autonomía destacada, incluso con la batería de menor capacidad, lo han posicionado como una de las opciones más atractivas para compradores de SUVs eléctricos.

En 2025, EV3 también fue reconocido como UK Car of the Year y World Car of the Year, títulos que Kia mantiene por segundo año consecutivo tras el éxito del EV9 en 2024.

Kia Sportage: referente entre los híbridos familiares

La quinta generación del Kia Sportage, lanzada en 2021, marcó un cambio al integrar motorizaciones híbridas y enchufables. Su versión PHEV combina confort de marcha con un interior espacioso y autonomía eléctrica de hasta 70 km (WLTP), lo que lo convierte en una opción confiable y eficiente para familias.

En 2025, Sportage recibió una actualización con nuevo diseño, mejoras tecnológicas y elementos innovadores tomados de los modelos eléctricos más recientes de la marca.

Con estos reconocimientos, Kia reafirma su papel como protagonista en la transición hacia la movilidad electrificada y en la creación de vehículos que destacan por su diseño, tecnología y valor agregado.