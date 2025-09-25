Acura crece en México gracias al éxito de sus SUVs

Durante 2025, las SUVs de Acura se han posicionado como el pilar de la marca en México, representando el 84% de las ventas totales. Modelos como la MDX, insignia de la marca; la RDX, SUV de cinco plazas, y la recientemente lanzada ADX, han fortalecido la presencia de Acura gracias a su diseño, materiales premium, tecnología de vanguardia y alto desempeño.

En lo que va del año, MDX y RDX encabezan las ventas con un 31% de participación cada una, mientras que ADX, a solo cinco meses de su introducción al mercado, ya alcanza un 22% de las ventas acumuladas.

Esta tendencia confirma el liderazgo de las SUVs dentro del portafolio de Acura. En 2024, estos modelos ya representaban el 80% de las ventas en México, con la RDX como líder con el 49%, seguida de MDX con el 31%.

La MDX, junto con su versión deportiva Type S, continúa destacando como la SUV de tres filas más refinada de la marca, equipada con el sistema de audio más potente desarrollado por Acura en conjunto con Bang & Olufsen. La RDX, por su parte, marcó un hito al ser el primer modelo en incorporar la parrilla pentagonal en forma de diamante, un distintivo que hoy evoluciona hacia un diseño más estilizado y sofisticado.

Finalmente, la nueva ADX amplía la gama de SUVs de Acura con una propuesta inspirada en el Integra, pensada para atraer a una nueva generación de compradores. Su diseño fresco, motor turbo, carácter juvenil y tecnología avanzada refuerzan el posicionamiento de Acura en el segmento de SUVs compactas premium.

Con esta línea de modelos, Acura reafirma su compromiso de ofrecer vehículos que combinan lujo, desempeño y tecnología de seguridad de última generación a través de su suite AcuraWatch™.