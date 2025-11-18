Llama AMPI a municipios a mejorar procesos para construcción de vivienda

A los municipios les hace falta mejorar procesos para la construcción de vivienda asequible, afirmó Karim Oviedo Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

En conferencia con medios de comunicación señaló que hay problema donde los municipios no están organizados y estructurados para facilitar procesos de construcción de viviendas.

Lo anterior, “ha implicado que se tarde muchos en construir viviendas en el país tramites caros y largos para construir vivienda y ese tiempo que se pierde se incrementa los valores de manera natural”

Además, señaló Karim Oviedo, que se ha pedido a las desarrolladoras que hagan obras adicionales de infraestructura, “que lo único que ocasiona es encarecer la vivienda y eso los paga el consumidor final”.

Expuso que en el caso de la Ciudad de México, aun cuando se estableció una ventanilla, no hay una prueba fehaciente de que se hacen de manera rápido, aseguró que hay trabas en permisos y requisitos para construir vivienda económica.

Las viviendas de bienestar no hay podido construir porque están en trámites de permisos, afirmó.

