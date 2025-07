Actualmente hay 13 mil 300 viviendas bajo la Norma 26: Servimet

Servicio Metropolitanos (Servimet) tiene 148 proyectos bajo la Norma 26 que en su conjunto suman 13 mil 300 viviendas, informó Carlos Mackinlay, director general de Servimet.

En entrevista con medios de comunicación, el director de Servimet, apuntó “estamos hablando de 13 mil 300 viviendas, es mucho, estamos muy contentos porque nosotros en Servimet damos una suerte de prefactibilidad”.

Detalló que se recibieron 15 mil propuestas y de esas regresaron como mil 600. “Las que no aprobamos son porque están en alcaldías en donde no se construye vivienda bajo la Norma 26 o también están en áreas de valor ambiental, por eso no las autorizamos”, señaló.

Las alcaldías en las que se está construyendo son Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

La Norma 26 es un instrumento de desarrollo urbano que busca favorecer en

la Ciudad de México la vivienda sustentable, ahorradora de agua y energía; pero sobre

todo, busca evitar que los habitantes de la capital del país tengan que desplazarse

a vivir fuera de la ciudad, y que se vean alejados de sus familias, centros de trabajo y colonias tradicionales.

Durante la puesta en marcha del proyecto Espacio Peypus que construirá 89 viviendas sustentables con certificación Edge, el funcionario comentó que la Norma 26 estuvo fuera de circulación ocho años debido a que no tenía candados, lo que provocaba especulación en el mercado.

Actualmente, una persona no puede adquirir más de un departamento y en los próximos cinco años no lo puede rentar, ni vender, “lo tiene que habitar”, señaló Mackinlay

Además, comentó que anteriormente se te permitía comprar un estacionamiento y el desarrollador lo vendía a casi el mismo precio que el departamento.

“Ahora el precio del estacionamiento está normado a un 10% del valor de la vivienda, es decir, si la vivienda se vende casi 2 millones de pesos, tu cajón de estacionamiento puede ser vendido al 10%, no puede ser vendido más. Había desarrolladores que los vendían en 300, 400, 500 mil pesos”.

Y explicó cómo funciona la Norma 26 con desarrollos privados, “en este tipo de desarrollos la norma funciona de la siguiente manera, el desarrollador suele proponerle al usuario créditos del Infonavit o de otras instancias.

Cuando se termina de construir nosotros como Servimet apoyamos en la escrituración, porque nosotros nos convertimos en socios del desarrollador, nosotros le aportamos la Norma 26, la gestión de la norma y él aporta el capital entendido como el previo y la construcción.

El director de Servimet señalo que el costo de los departamentos oscilará en un millón ochocientos mil, “un poco por abajo del precio máximo de la Norma, eso significa que hay un pequeño ahorro, digamos, para las personas que lo van a adquirir”.

Carlos Mackinlay comentó que este tipo de proyectos sirven para crear arraigo y fortalecen lo que se promulgo en el Bando Uno, explicó que la estadística nos dice que el 40% de los que compran son habitantes de la misma colonia, el 40% restante son habitantes de la misma alcaldía, 15% son habitantes de otras alcaldías de la ciudad y 5% pueden ser habitantes del Estado de Morelos, del Estado de México.

Pero el gran punto fuerte es que el 80% es de habitantes de la misma alcaldía y eso es lo que genera arraigo.