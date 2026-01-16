Mudanza sin sorpresas: guía financiera para cambiar de casa

Mudarse a un nuevo hogar suele ser una experiencia emocionante: implica planear la decoración, reorganizar pertenencias y comenzar una nueva etapa. Sin embargo, antes de dar el paso, es fundamental realizar una revisión financiera que permita anticipar los gastos asociados y evitar que la mudanza complique la economía personal. Inmuebles24 comparte algunas recomendaciones clave para una mudanza financieramente ordenada.

Si el cambio implica mudarte de ciudad

Un cambio de ciudad suele modificar de manera importante los costos de vida, como transporte, alimentación y servicios básicos —luz, gas o internet—. Informarse con personas que ya vivan en la ciudad, con el arrendador o con el corredor inmobiliario puede ayudar a dimensionar estos gastos con mayor precisión.

Contar con una lista clara de los costos del nuevo lugar permite construir un presupuesto realista. Así lo explica Roberto Reveles, gerente de cuentas de Inmuebles24 en Ciudad de México, quien recomienda investigar a detalle el costo de vida antes de tomar la decisión final.

Además de tener un empleo estable y un ahorro destinado a los gastos inmediatos —como amueblar el espacio o trasladar muebles y electrodomésticos—, al elegir una vivienda conviene considerar la ubicación respecto al trabajo o la escuela, así como la cercanía de servicios básicos y opciones de entretenimiento. Estos factores ayudan a reducir la incertidumbre que suele acompañar a cualquier mudanza.

Para optimizar los gastos cotidianos, se sugiere priorizar viviendas cercanas al lugar de trabajo, lo que reduce costos de transporte y tiempos de traslado. En ciudades como la CDMX, el uso de la bicicleta también representa una alternativa económica y sustentable, especialmente en zonas con acceso a sistemas como Ecobici.

Aspectos financieros al buscar un nuevo hogar

Al rentar una vivienda, la mayoría de los arrendadores solicita el pago del primer mes de renta y un depósito de garantía, cuyo monto puede variar. En algunos casos, también se contempla un cargo adicional por tener mascota, por lo que es importante considerarlo dentro del presupuesto.

Especialistas del sector recomiendan contar con un ahorro equivalente a por lo menos tres meses de renta y gastos generales. Esto permite organizar los gastos cotidianos sin presión durante los primeros meses en el nuevo hogar.

Antes de mudarte, es necesario dejar cubiertos todos los servicios de la vivienda actual —agua, luz, gas y mantenimiento—, considerando que algunos recibos pueden no coincidir con la fecha del cambio de domicilio y que el arrendador podría retener una cantidad provisional. También es importante incluir en el presupuesto la compra de cajas o contenedores para empacar libros, ropa y muebles.

Una vez asegurada la nueva vivienda, conviene solicitar cotizaciones de servicios de mudanza. Existen opciones que incluyen embalaje y acomodo completo en el nuevo hogar, así como alternativas más económicas en las que el servicio solo se encarga de la carga y descarga. Evaluar cada opción permitirá elegir la que mejor se adapte a las necesidades y al presupuesto disponible.