Inmobiliario
Sigue la vivienda en renta creciendo de manera constante en México
Diego Llano de Morada Uno indica que el crecimiento ha sido de 5 a 6% consistente en los últimos cinco años
Cada vez a los mexicanos les interesa más rentar una vivienda, tanto por el encarecimiento de sus valores, como por no calificar en un crédito hipotecario, pero también porque entienden que no es la única forma de hacer patrimonio.
En entrevista para #EnConcretoContigo con Diego Llano, socio fundador y director de Operaciones de Morada Uno precisó que la vivienda en renta viene con un crecimiento sostenido en los últimos cinco años del 5 al 6%.
Precisó que el mercado de vivienda en renta sigue siendo muy dinámico y ha sido consistente en la última década, pero sobre todo los últimos cinco años, que se viene acentuando el crecimiento de este mercado como la principal opción a la que pueden acceder los mexicanos para vivienda.
“… con tasas hipotecarias y CATS que históricamente andan por ahí del 12, 13% consistentes con alzas en el precio de vivienda, se vuelve cada vez más difícil para los mexicanos comprar una vivienda, y entonces, tanto por un tema de asequibilidad y acceso, como por un tema también de preferencia, la nueva generación, quienes están entrando hoy a esa etapa de independizarse, de buscar vivienda, de formar una familia, están optando mucho más por la vivienda en renta.
“Y lo que hemos visto es un crecimiento sostenido en los últimos cinco años, de entre el 5 y el 6 por ciento anual, es el crecimiento del mercado de vivienda en renta, que por supuesto que esto en el tiempo es mucho. Eso es algo muy positivo para cerrar la brecha de vivienda”, precisó.
Además señaló que alrededor de 50 por ciento de las personas rentan porque no les alcanza para comprar, otro tanto lo hace por elección porque buscan esa flexibilidad en donde viven, esto es poderse mudar a otra zona al terminar su contrato.
“Y otros tantos lo hacen porque, pues, es una como que una mezcla de las dos, porque entran como cohabitantes. Lo que le llaman roomies coloquialmente”, explicó.
Los datos revelan crecimiento consistente
El experto señaló que el mercado se está haciendo más sofisticado y también entiende que para hacer patrimonio la compra de una vivienda no es la única opción.
“Puedes estar haciendo tus depósitos mensuales, como si pagaras una hipoteca, pero haces depósitos mensuales a vehículos de inversión, de bajo riesgo, tener un portafolio balanceado, ir creando un patrimonio, ir construyendo el patrimonio, pero sin estar anclado a una vivienda. Eso viene a impulsar precisamente el mercado de vivienda en renta, que es cada vez más importante en nuestro país”.
Explicó que en México ya hay más de 6 millones de viviendas en renta. Número importante comparados con los 34 millones de hogares, “ y es un número que va a la alza”.
Además, añadió hay entidades como la Ciudad de México, donde en algunas colonias hasta más del 40% de las viviendas se rentan.
Nueva fórmula para generar liquidez
Morada Uno presentó a fines de diciembre un esquema en donde brinda a los propietarios de inmuebles que trabajan con la firma hasta seis meses de rentas anticipadas.
“…nuestro servicio principal es la protección de renta, donde nosotros al propietario le vamos a pagar la renta y vamos a recuperar la posesión de su inmueble en caso que tenga un inquilino que no cumpla. Entonces, complementando esa propuesta de valor y esa propuesta de valor de seguridad al propietario, ahora la complementamos con liquidez. Entonces, si tú tienes tu renta protegida por Morada uno, vas a poder solicitar hasta seis meses por adelantado de forma inmediata”.
Diego Llano aseveró que ya tienen varios millones de pesos apostados al anticipo de rentas con sus clientes .
Además está creciendo en número de clientes.
“Nosotros celebramos en estas semanas nuestra renta número 50 mil, entonces en Morada uno hemos hecho ya más de 50 mil arrendamientos con nuestra protección de renta.
“Hoy tenemos una cartera activa de más de 20 mil inmuebles protegidos con nuestro servicio y esperamos hoy, este año, este 2026, estamos anticipando hacer del orden de 35 mil operaciones nuevas y seguir en esta consolidación como absolutos líderes del mercado”.