Foro Inmobiliario Industrial AAIIM 2026 impulsa el desarrollo del sector

La Asociación de Agentes Inmobiliarios Industriales de México (AAIIM) llevó a cabo con éxito el Foro Inmobiliario Industrial AAIIM 2026, un encuentro estratégico que reunió a agentes inmobiliarios especializados, empresarios, representantes de cámaras industriales, autoridades gubernamentales y líderes del sector productivo.

El foro se consolidó como un espacio clave de análisis, diálogo y vinculación interinstitucional, donde se abordaron los principales retos y oportunidades del sector inmobiliario industrial, así como los desafíos que enfrenta el desarrollo industrial en Jalisco y en México, en un contexto marcado por el crecimiento, la inversión y la planeación estratégica.

Diálogo institucional para un desarrollo industrial ordenado

Durante el acto protocolario se contó con un presídium de alto nivel, cuya participación refrendó la relevancia del sector inmobiliario industrial como motor de desarrollo económico, atracción de inversión y ordenamiento territorial. El presídium estuvo conformado por:

MBA Antonio Lancaster-Jones González , Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

, Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco Lic. Gerardo Huerta Madrigal , Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, Delegación Occidente (CANAINMA)

, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, Delegación Occidente (CANAINMA) Ing. Esau Flores Álvarez , Coordinador de Gestión Integral de El Salto

, Coordinador de Gestión Integral de El Salto Ing. Estefanía Juárez Limón , Coordinadora General de Gestión Integral del H. Ayuntamiento de Zapopan

, Coordinadora General de Gestión Integral del H. Ayuntamiento de Zapopan Lic. Efrén Díaz , Director General de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico

, Director General de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico Mtro. Jorge Cruz, Presidente fundador y Coordinador Nacional de AAIIM

La presencia de estos representantes del ámbito empresarial, industrial y gubernamental fortaleció el carácter institucional y estratégico del encuentro, subrayando la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para impulsar un desarrollo industrial competitivo, sostenible y con visión de largo plazo.

Compromiso con la profesionalización del sector

AAIIM agradeció la participación de asistentes, ponentes y aliados estratégicos, así como el respaldo de los organismos empresariales y autoridades que acompañaron este esfuerzo. Con la realización del Foro Inmobiliario Industrial AAIIM 2026, la Asociación reafirma su compromiso de consolidar la primera asociación especializada de agentes inmobiliarios industriales en México, promoviendo la profesionalización, la ética y el fortalecimiento del sector a nivel nacional.