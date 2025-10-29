Fibra Inn incrementa ingresos 10.9% y fortalece su rentabilidad al cierre del 3T25

Fibra Inn (BMV: FINN13), fideicomiso de inversión en bienes raíces hoteleros especializado en atender al viajero de negocios con marcas internacionales, reportó resultados financieros positivos al cierre del tercer trimestre de 2025 (3T25), que reflejan su fortaleza operativa, disciplina financiera y sostenibilidad en la rentabilidad.

El fideicomiso, administrado por Banco Multiva, registró un incremento de 10.9% en ingresos totales, alcanzando 654.5 millones de pesos. El NOI (Ingreso Neto Operativo) se situó en 187.7 millones de pesos, un aumento de 6.3% respecto al mismo periodo de 2024, con un margen del 28.7%. Asimismo, el EBITDA Ajustado ascendió a 157.5 millones de pesos, equivalente a 5.7% más que en el año anterior, lo que demuestra una gestión eficiente y un control operativo efectivo.

Durante el trimestre, Fibra Inn registró una ocupación promedio de 58.7%, con una tarifa promedio de 1,928.8 pesos (+6.8% anual) y un RevPAR de 1,131.9 pesos (+2.1%), indicadores que consolidan su capacidad para mantener márgenes sólidos en un entorno económico y geopolítico desafiante.

Como parte de su estrategia de administración interna, la compañía inició la operación directa de los hoteles Holiday Inn Monterrey Valle y Holiday Inn Puebla La Noria, fortaleciendo su estructura operativa y generando eficiencias que impulsarán el desempeño futuro.

La distribución a tenedores será de 65.7 millones de pesos, equivalente a 0.0900 pesos por CBFI, manteniendo un esquema de retornos constante y sostenible.

“Cerramos el tercer trimestre con resultados resilientes y una mejora en la utilidad neta de operación, impulsada por disciplina financiera y control de gastos. Nuestro enfoque sigue siendo preservar márgenes sólidos y generar valor de largo plazo para nuestros inversionistas”,

señaló Miguel Aliaga Gargollo, Director de Administración y Finanzas (CFO) de Fibra Inn.

Con un portafolio de 33 hoteles y 5,760 cuartos, además de un proyecto en desarrollo de 218 habitaciones adicionales, Fibra Inn reafirma su compromiso con la creación de valor sostenible y la consolidación de su posición como uno de los principales fideicomisos hoteleros de México.