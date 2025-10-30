Princess Mundo Imperial: 54 años de historia, glamour y renovación en Acapulco

Acapulco, Guerrero, 28 de octubre de 2025.—En el corazón de la Riviera Diamante, donde el mar se encuentra con la historia, se alza Princess Mundo Imperial, que este año celebra 54 años de vida. Más de cinco décadas marcadas por la elegancia, el glamour y la hospitalidad que han hecho de este hotel una leyenda viva del turismo mexicano y un símbolo de la grandeza de Acapulco.

Desde su inauguración en 1971, el Princess se distinguió por su silueta piramidal inspirada en las culturas precolombinas. Su arquitectura, rodeada de lagos, jardines tropicales y palmeras centenarias, evocó desde el principio la majestuosidad de un templo azteca frente al Pacífico. En poco tiempo, se convirtió en el destino preferido de celebridades, artistas y viajeros internacionales que buscaban el equilibrio perfecto entre lujo, privacidad y el encanto acapulqueño.

Entre sus huéspedes distinguidos se cuentan Brad Pitt, Cantinflas, Dustin Hoffman, Anthony Hopkins y George Harrison, entre muchos otros, quienes encontraron entre sus atardeceres y su ambiente cálido un refugio inolvidable.

Más que un hotel, el Princess Mundo Imperial ha sido parte de la historia emocional de Acapulco. Sus techos, jardines y piscinas han servido como escenarios de películas, sesiones fotográficas y recuerdos familiares que hoy forman parte del imaginario colectivo. Cada rincón cuenta una historia, y cada ola parece guardar un secreto de quienes alguna vez lo visitaron.

Este 2025, ese legado se renueva. Con una inversión superior a 120 millones de dólares, el Princess ha sido completamente remodelado, manteniendo su esencia original, pero incorporando una visión moderna, sostenible y vanguardista.

Su emblemática Torre Pirámide resplandece con nueva vida. El lobby, reinterpretado con elegancia contemporánea, rinde homenaje a los años 70. Habitaciones, áreas comunes y amenidades fueron rediseñadas para ofrecer experiencias de hospitalidad de nivel internacional.

Próximamente, dos nuevos restaurantes —liderados por los reconocidos chefs Carlos Gaytán y Paolo Miano— ampliarán la oferta gastronómica de Mundo Imperial, fusionando tradición, innovación y autenticidad mexicana.

Pero lo que más distingue a este ícono sigue siendo su gente. Muchos de sus anfitriones han formado parte de su historia por décadas, y fueron ellos quienes protagonizaron la carrera conmemorativa de 5 kilómetros, realizada bajo el lema “Renace Princess – Renace Acapulco”, símbolo de la fuerza, la unión y la pasión que mantienen viva esta leyenda.

Cincuenta y cuatro años después, el Princess Mundo Imperial reafirma su compromiso con Acapulco y con el turismo mexicano: un ícono que trasciende el tiempo, que ha sido testigo de la evolución del destino y que hoy mira hacia el futuro con la misma grandeza con la que nació.

Porque hay lugares que no envejecen, se reinventan.

Y Princess Mundo Imperial es uno de ellos.