Construlita impulsa economía circular y tecnología verde en México

La transición hacia modelos industriales más responsables ha tomado fuerza en México durante los últimos años. En este contexto, Construlita se ha consolidado como un referente nacional en iluminación sustentable, impulsando procesos basados en economía circular, reducción de emisiones, innovación tecnológica y una visión de responsabilidad social que abarca desde la manufactura hasta la formación técnica especializada.

La empresa demuestra que la industria mexicana puede competir globalmente no solo por calidad e innovación, sino también por su contribución al medio ambiente y por el fortalecimiento de una cultura empresarial alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Manufactura circular: de la fábrica al futuro

Desde su planta de producción en Querétaro, Construlita ha convertido la eficiencia ambiental en una práctica cotidiana. La compañía reutiliza el 100% del aluminio, cartón y madera empleados en su operación, fortaleciendo un modelo de economía circular que reduce residuos y optimiza recursos.

De acuerdo con su Reporte ESR 2022, la empresa registró la recolección de 173 kg de papel, 110 kg de tapitas y más de 1,218 artículos donados a comunidades como parte de su programa permanente de reciclaje.

En el uso de recursos, la compañía también redujo el consumo de agua industrial a 0.57 litros por pieza producida, cifra muy por debajo de la meta de 1.1 litros. Además, logró una disminución del 15.51% en la generación de residuos peligrosos durante 2022.

Innovación tecnológica para una menor huella ambiental

Construlita impulsa investigación aplicada enfocada en reducir el impacto ambiental de la industria de iluminación. Entre sus principales líneas de trabajo destacan:

Uso de polímeros reciclados y reducción de tierras raras en LEDs.

y reducción de tierras raras en LEDs. Incorporación de nanotecnología para aligerar luminarios.

para aligerar luminarios. Drivers más eficientes y sistemas de control que disminuyen el consumo energético.

Estudio de baterías de hidrógeno verde como alternativa más sustentable frente al litio.

Estos avances favorecen la fabricación de luminarios más duraderos, reparables y con menor generación de desechos tecnológicos.

Responsabilidad social: cultura de la luz y formación profesional

La visión de Construlita también integra una dimensión social. La empresa promueve la difusión del conocimiento a través de:

ADI (Academia de Iluminación) , donde más de 1,000 profesionales han recibido capacitación en iluminación sustentable y certificaciones internacionales.

, donde más de 1,000 profesionales han recibido capacitación en iluminación sustentable y certificaciones internacionales. CDI (Centro de Diseño de Iluminación), que incorpora criterios ASG, neuroarquitectura y eficiencia energética en 2,000 proyectos anuales en México y Latinoamérica.

En materia comunitaria, la compañía mantiene alianzas con instituciones como Helen Keller, a las que ha destinado más de 1 millón de pesos en donativos, y donde colaboradores apadrinan a más de 70 niñas y niños con discapacidad visual.

Un modelo que ilumina el futuro

Con acciones enfocadas en investigación, reciclaje, manufactura eficiente y profesionalización, Construlita demuestra que la industria mexicana tiene la capacidad de transformar sus procesos hacia un modelo ambientalmente responsable. Su enfoque basado en economía circular, reducción de emisiones y promoción de una cultura de la luz consolida una ruta sostenible con impacto positivo para el país.