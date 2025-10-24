Sector construcción sigue en picada; cayó 2.9%: INEGI

Acumula 16 meses a la baja

El sector construcción suma otra reporte negativo con lo que suma 16 meses en números rojos, esta vez, la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras que elabora el INEGI reportó que en agosto de 2025 y con datos desestacionalizados, el valor de producción del sector Construcción cayó, en términos reales, 2.9 % a tasa mensual.

Así la construcción se contrajo 19.1% anual en agosto, y acumuló 16 meses a la baja.

En el desglose de los datos, el personal ocupado retrocedió 11.5% anual en agosto y sumó 12 meses con descensos; mientras que las horas trabajadas cayeron 13.5% anual para sumar 13 meses a la baja.

Las remuneraciones también anotaron una caída, pero fue de 1.1% anual, luego de un crecimiento de 2.0% anual en julio.