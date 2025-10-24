Conéctate con nosotros

CONSTRUCCIÓN Economía FINANZAS Todos Urbanismo

Sector construcción sigue en picada; cayó 2.9%: INEGI

Inmobiliario TURISMO

University Tower® se une a la Mega Procesión de las Catrinas 2025 en CDMX

CONSTRUCCIÓN

Sector construcción continúa con tendencia negativa

CONSTRUCCIÓN EMPRESA Empresas Noticias

Holcim ha capacitado ha 40 mil personas del sector construcción

CONSTRUCCIÓN Noticias Todos Vivienda

Por incertidumbre económica y laboral, se frenó el crédito hipotecario:  Banamex

Inmobiliario Noticias

Encuesta AMPI 2025: digitalización y márgenes estables en el sector inmobiliario

Urbanismo Vivienda

Se debe construir vivienda sin sesgo ideológico: Especialistas

Infraestructura

Fibra Mty reporta crecimiento de doble dígito

Infraestructura

BYD y Skysense anuncian acuerdo estratégico para expandir soluciones

Infraestructura

Proyecto de rescate hídrico busca devolver vida a los ríos en CDMX

CONSTRUCCIÓN

Sector construcción sigue en picada; cayó 2.9%: INEGI

Publicado

Hace 17 horas

en

Acumula 16 meses a la baja

El sector construcción suma otra reporte negativo con lo que suma 16 meses en números rojos, esta vez, la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras que elabora el INEGI reportó que en agosto de 2025 y con datos desestacionalizados,  el valor de producción  del sector Construcción cayó, en términos reales, 2.9 % a tasa mensual.

Así la construcción se contrajo 19.1% anual en agosto, y acumuló 16 meses a la baja.

En el desglose de los datos, el personal ocupado retrocedió 11.5% anual en agosto y sumó 12 meses con descensos; mientras que las horas trabajadas cayeron 13.5% anual para sumar 13 meses a la baja.

Las remuneraciones también anotaron una caída, pero fue de 1.1% anual, luego de un crecimiento de 2.0% anual en julio.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.