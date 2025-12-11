Altagracia llama a empresarios de la construcción a no dejar de invertir

El sector reporta una caída del 15.4 % a tasa anual en septiembre de 2025.

Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial invitó a los empresarios de la construcción a seguir invirtiendo, esto, durante su participación en la inauguración del Encuentro Nacional de Constructores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

“Sigan invirtiendo, sigan aportando por México y nunca olviden que cuando construyen edificios, construyen patria”, expresó la asesora de la presidencia.

El llamado se hace en un contexto donde el sector, lleva meses con indicadores a la baja, el último reporte de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), que elabora el INEGI reporta que el valor de producción del sector construcción cayó, en términos reales, 1.5 % a tasa mensual y 15.4 % a tasa anual, al noveno mes de 2025.

La joven empresaria con orígenes dentro del sector inmobiliario, comentó a los empresarios constructores, que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hay una meta clara hacia 2026:

“Lograr que el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) provenga de la inversión”, lo que representa un reto significativo para sectores estratégicos como la construcción e identificó cuatro áreas de oportunidad.

Uno, capacitación y revalorización de los oficios, “tenemos que fortalecer mucho más la capacitación, incluso a la luz de los cambios en la jornada laboral que hemos venido trabajando con ustedes”, señaló.

Promoción de la inversión, es el segundo paso, y consiste en visibilizar proyectos de infraestructura en puertos, aeropuertos, carreteras, caminos rurales, así como en energía.

Al momento informó que, hay 37 proyectos estratégicos en preparación, “este año ha sido un año de planeación y el próximo debe ser un año de detonación acelerada de la inversión”, afirmó.

Como tercer punto, destacó la colaboración interinstitucional, particularmente mediante los polos de desarrollo. Recordó que recientemente se sumaron 15 nuevos polos, los cuales cuentan con incentivos fiscales, reducción de trámites y una ventanilla única de inversión.

“Queremos que donde haya trabajo, también haya cerca vivienda, rutas de transporte, escuelas y clínicas de salud”, destacó Altagracia.

El cuarto paso es el impulso a la inversión mixta y la construcción de 100 parques industriales en el país, en coordinación con la Asociación Mexicana de Parques Industriales.