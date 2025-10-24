Holcim ha capacitado ha 40 mil personas del sector construcción

La Escuela Mexicana de la Construcción (EMC) bajo la tutela de la cementera Holcim en colaboración con universidades y centros tecnológicos, ha capacitado a cerca de 40 mil personas entre maestros de obra, ayudantes y profesionales del sector, quienes al obtener certificaciones avaladas por universidades aliadas, pueden incrementar sus ingresos entre un 10 y un 15%.

“En los últimos 10 años, en colaboración con instituciones como la UAM, la UNAM, la BUAP, la Universidad de Colima y el TecNM Acapulco, hemos impactado a cerca de 40 mil personas mediante procesos de profesionalización y certificaciones reconocidas por CONOCER de la SEP. Somos la única empresa en nuestro sector que ofrece certificados de competencias para el autoempleo, respaldados por la autoridad educativa”, informó Carlos Sánchez Durán, director de Asuntos Públicos y Comunicación de Holcim México.

Destacó que, gracias a estas estrategias, muchos egresados han logrado convertirse en emprendedores o contratistas, impulsando nuevos negocios y cadenas de valor en sus comunidades. Además, cada vez más mujeres maestras de obra y técnicas participan en estos programas, contribuyendo al bienestar de sus familias y al desarrollo social de su entorno.

En materia ambiental, Holcim mantiene su compromiso de liderar la transformación hacia una construcción más sostenible. Con más de un siglo de herencia suiza y 97 años de presencia en México, la compañía impulsa acciones concretas para proteger los recursos naturales y reducir su huella ambiental, con especial atención en el uso responsable del agua y la descarbonización de sus operaciones y del sector de la construcción.

“Hoy somos la primera y única empresa del sector que ha logrado avances significativos en el uso de energías alternas, como las biomasas y los residuos de construcción, integrándolos a un modelo de economía circular. Además, estamos apostando por las energías renovables, incorporando paneles solares en nuestras operaciones para acelerar la transición hacia una industria baja en carbono”, concluyó Sánchez Duran.

En ese sentido por su compromiso social y con la sostenibilidad, Karina Lerma, presidenta la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria reconoció a la cementera de origen suizo.

“Holcim es un ejemplo más de la filosofía y el compromiso de las empresas suizas que operan en México y que no solo invierten en plantas y producción, también lo hacen en formación de trabajadores y en cuidado del medio ambiente para un desarrollo sustentable del país” destacó.