Somos notarios de territorio, no de escritorio Ricardo Vargas

Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano en entrevista con En Concreto destacó que los notarios han logrado hacer presencia en la sociedad, “demostrando que somos notarios de territorio, no de escritorio”.

Añadió que, a nivel nacional, se ha logrado que en todos los colegios se tenga esa función social con los gobiernos locales.

También destacó que han fortalecido el acercamiento con las autoridades y en septiembre mes del testamentó tuvieorn el arranque de la jornada en la Secretaría de Gobernación con la secretaria Rosa Icela. Nos fue muy bien.

“Tenemos un gran acercamiento con legisladores también, con el Poder Ejecutivo. Entonces, pienso que tengo la convicción de que hemos ido logrando posicionarnos y posicionar al notariado de mejor manera ante la sociedad y las autoridade”, apuntó.

En 2026 pondrán atención a los cambios legislativos “queremos una reforma constitucional en que el notariado necesariamente tenga el acceso por examen, que en todas las entidades haya un arancel, que en todas las entidades tenga un procedimiento de imposición de sanciones, que en todas las entidades tenga un procedimiento de cierre de notaría en caso de fallecimiento”, destacó.

Otro reto dijo es la actuación digital notarial. “Vamos a desarrollar una plataforma uniforme” para todo el país y proporcionar a todos los colegios que lleguen de una u otra manera a acoger la ley modelo en sus legislaciones locales.

Entonces, de una u otra manera, de nuestros grandes retos es buscar la cercanía con las autoridades. También participar en el programa de la enmienda del bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En ese sentido, tenemos convenios con diferentes organismos de vivienda y autoridades.

