Sabadell se enfoca en España tras vender TSB por 3.361 millones y anuncia dividendo récord

Los accionistas de Banco Sabadell han aprobado con un respaldo mayoritario la venta de su filial británica TSB al Banco Santander por hasta 3.361 millones de euros, así como el reparto de un dividendo extraordinario en efectivo de 50 céntimos de euro por acción, lo que representa un total de aproximadamente 2.500 millones de euros.

La operación, que recibió el apoyo del 75,2% y 73% de los accionistas convocados en dos juntas extraordinarias celebradas en la ciudad de Sabadell, responde a la estrategia del banco de concentrar su actividad en el mercado español, donde considera que tiene mayores oportunidades de crecimiento. El cierre de la transacción está previsto para el primer trimestre de 2026.

Durante su intervención, el presidente del banco, Josep Oliu, subrayó que la venta de TSB y el dividendo son medidas “beneficiosas para la entidad y sus accionistas”, y aclaró que ambas decisiones fueron tomadas con independencia de la OPA lanzada por BBVA. Oliu también destacó que esta desinversión se produce en un momento especialmente favorable, dado el valor alcanzado por TSB tras su transformación operativa.

La operación se ha cerrado a un múltiplo de 1,5 veces el valor en libros de TSB al 31 de marzo de 2025, con un precio base de 2.650 millones de libras (unos 3.100 millones de euros). A esto se sumará el beneficio acumulado hasta el cierre, que eleva el precio estimado final a 2.875 millones de libras (3.361 millones de euros).

Banco Sabadell adquirió TSB en 2015 por 1.700 millones de libras. Desde entonces, la filial ha mejorado sus resultados financieros y operativos, aumentando su rentabilidad (ROTE) del 5,3% al 12,5% y reduciendo su ratio de eficiencia del 80% al 67%. En la última década, ha generado 559 millones de euros en dividendos para su matriz.

El dividendo extraordinario aprobado, que será abonado previsiblemente en abril de 2026, se suma a los 1.300 millones de euros previstos como retribución ordinaria con cargo al ejercicio 2025. Esto elevará la remuneración total para el accionista a unos 3.800 millones de euros en un periodo de 12 meses, y a 6.300 millones en el trienio 2025–2027.

Adicionalmente, Banco Sabadell completó recientemente sus programas de recompra de acciones, que alcanzaron un total de 1.002 millones de euros. La política de retribución continuará con tres pagos anuales: dos dividendos a cuenta (en agosto y diciembre) y uno complementario en primavera, superando en cada ejercicio los 20,44 céntimos brutos por acción pagados en 2024.

Como parte del acuerdo con Banco Santander, Sabadell se compromete a no competir en el mercado minorista británico durante los dos años siguientes al cierre. No obstante, mantendrá su sucursal en Reino Unido y seguirá operando en ese país mediante su división de banca corporativa internacional.

Con esta desinversión y la significativa devolución de capital, Banco Sabadell consolida su estrategia de especialización en el negocio bancario español, centrado en particulares, pymes y empresas, con una propuesta que fortalece su perfil financiero y posiciona al banco de cara a los próximos desafíos del sector.