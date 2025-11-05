Piden frenar ataques contra Time Ceramics en Emiliano Zapata, Hidalgo

Los ejidatarios del municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo, hicieron un llamado para que no se les utilice en intentos de desprestigio hacia la empresa Time Ceramics, señalada por un presunto uso indebido del agua en la región.

Ana María Hernández Aguirre, presidenta del comisariado ejidal del núcleo agrario de Emiliano Zapata, expresó su sorpresa ante la reciente reactivación mediática de un tema que —asegura— fue atendido y resuelto hace meses por las autoridades correspondientes.

“Seguramente se trata de un ataque del que no queremos ser parte”, afirmó Hernández Aguirre, quien destacó el impacto positivo que la compañía ha tenido en la economía local al generar empleos y dinamizar la actividad productiva en la zona.

La representante de los 433 ejidatarios del núcleo agrario explicó que el tema del suministro de agua a la empresa fue revisado por dependencias como la Semarnat, Conagua y la Secretaría de Economía, concluyendo que no existía irregularidad alguna.

Recordó que durante un recorrido realizado junto a personal de Conagua, se verificó que los pozos de agua ubicados dentro de las instalaciones de Time Ceramics permanecen sellados y fuera de operación. Además, constató que la empresa cuenta con una planta tratadora de agua en la que recicla y reutiliza agua tratada y de lluvia para sus procesos industriales.

“Me sorprende su técnica de captación y aprovechamiento de agua. Ellos reciclan y utilizan solo agua tratada”, añadió la comisariada.

Hernández Aguirre consideró que las recientes menciones del tema en algunos medios de comunicación podrían formar parte de una campaña dirigida a afectar la imagen de la compañía de origen chino.

“En el año que llevo como comisariada he visto crecer a la empresa, cómo ha generado más empleos y centros de distribución. Además, sus trabajadores nos comentan que están satisfechos con las condiciones laborales”, señaló.

La representante recordó que los terrenos donde actualmente se ubica la fábrica fueron vendidos legalmente años atrás a otra empresa, la cual posteriormente transfirió la propiedad a Time Ceramics.

Finalmente, hizo un llamado a dejar de lado los intentos de confrontación y permitir que la empresa continúe con su labor productiva.

“Sería bueno aclarar lo que está pasando y dejar trabajar a la gente. Se trata de fortalecer la economía del municipio, del estado y del país”, concluyó Hernández Aguirre.