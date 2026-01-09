Inflación en México modera su avance y termina 2025 en 3.69%

La inflación en México cerró el 2025 con un desempeño mejor al anticipado, al ubicarse en 3.69% anual, desde el 4.21% registrado en 2024, consolidándose dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México. En diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.28% mensual, un resultado positivo considerando una estacionalidad mixta y presiones diferenciadas por rubro.

Comportamiento mensual: inflación contenida pese a efectos estacionales

Durante diciembre, la inflación general se ubicó por debajo de las expectativas del mercado y del consenso, reflejando una moderación significativa frente al 0.66% observado en noviembre. Este resultado estuvo impulsado principalmente por la inflación no subyacente, que registró una variación de -0.16% mensual.

Los productos agropecuarios cayeron 0.7%, destacando la baja de 0.8% en los pecuarios, con descensos en precios de huevo y pollo. Asimismo, frutas y verduras retrocedieron 0.5%, apoyadas por reducciones en productos como calabacita, papaya y plátano.

En el caso de los energéticos, la variación fue marginal (0.1%), con una disminución en el precio del gas LP (-0.4%), parcialmente compensada por el aumento en electricidad (0.6%). Las tarifas gubernamentales mantuvieron un sesgo al alza, con un incremento de 0.5%.

Inflación subyacente: presiones en alimentos y servicios

La inflación subyacente avanzó 0.41% mensual, en línea con las expectativas. Al interior, los bienes registraron un aumento de 0.3%, con un comportamiento mixto: el rubro de “otros” se mantuvo contenido en 0.1%, mientras que los alimentos se aceleraron a 0.6%, presionados por alzas en productos como leche, refrescos y vino.

Por su parte, los servicios aumentaron 0.5%, impulsados principalmente por presiones estacionales en los rubros turísticos dentro de “otros” (0.8%). Las tarifas aéreas se incrementaron 19.9% y los paquetes turísticos 5.2%, aunque con cierta corrección en la segunda mitad del mes. Persistieron también presiones en loncherías, fondas, torterías y taquerías, con un alza de 0.8%. En contraste, el componente de vivienda avanzó 0.2%, moderándose nuevamente.

Cierre anual: inflación general mejora, subyacente se acelera

Con estos resultados, la inflación general concluyó 2025 en 3.69% anual, por debajo del 3.80% registrado en noviembre y significativamente menor al nivel de 2024. Sin embargo, la inflación subyacente cerró el año en 4.33%, por encima del 3.65% de diciembre de 2024, reflejando presiones más persistentes en mercancías y servicios.

El desempeño de las mercancías estuvo influido durante el año por efectos de base negativos, particularmente intensos hacia noviembre, los cuales se espera comiencen a disiparse durante el primer trimestre de 2026. No obstante, este rubro enfrenta nuevos retos derivados de ajustes fiscales que entraron en vigor a inicios del año, como los incrementos al IEPS de bebidas azucaradas, saborizadas y cigarros, así como modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, cuyo impacto podría materializarse de forma gradual.

En servicios, la inflación anual se ubicó en 4.3%, con una desaceleración limitada durante 2025. Se anticipa que algunas presiones persistan, particularmente en el componente de “otros”, ante el ajuste al salario mínimo y una mayor recuperación económica prevista para 2026.

Perspectiva monetaria: espacio para recortes, pero con cautela

El cierre del año dentro del rango objetivo refuerza la expectativa de recortes adicionales en la tasa de referencia por parte de Banxico. Sin embargo, los riesgos inflacionarios al inicio de 2026, asociados a ajustes fiscales, presiones en servicios y posibles impactos en agropecuarios y energéticos, sugieren una postura más cautelosa.

En este contexto, el Programa Monetario 2026 será un elemento clave para calibrar la estrategia de la autoridad monetaria y definir el ritmo de relajación en la política monetaria durante el año.

Reporte Banorte Completo