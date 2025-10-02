ICC México: reforma aduanera 2025 amenaza competitividad y nearshoring

La International Chamber of Commerce México (ICC México) advirtió que la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, presentada por el Ejecutivo el pasado 9 de septiembre, plantea riesgos para la competitividad del país y podría desalentar la inversión en un sector que representa más del 36 % del PIB, sostiene uno de cada cinco empleos y genera casi una cuarta parte de la recaudación tributaria.

Si bien ICC México reconoce avances en materia de digitalización y control tecnológico, advirtió que la sobrerregulación, el aumento de costos y tiempos de operación, así como posibles contradicciones con tratados internacionales como el T-MEC y la OMC, restarían atractivo a México frente a otros países en el marco del nearshoring.

Entre los puntos más sensibles identificados se encuentran:

Sobrerregulación y duplicidad de requisitos , con cargas excesivas a los agentes aduanales.

, con cargas excesivas a los agentes aduanales. Incremento de costos y tiempos , incluyendo aranceles de hasta 50 % en ciertos bienes estratégicos.

, incluyendo aranceles de hasta 50 % en ciertos bienes estratégicos. Impacto en la competitividad regional , al encarecer operaciones frente a países competidores.

, al encarecer operaciones frente a países competidores. Contradicciones con compromisos internacionales, que podrían derivar en controversias.

Propuestas de ICC México

La organización empresarial subrayó que no se opone a la modernización, pero llamó a que sea con visión integral y facilitadora. Sus propuestas incluyen:

Impulsar la digitalización integral de trámites vía la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

de trámites vía la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Adoptar un modelo de gestión de riesgos moderna , con certificación de operadores confiables.

, con certificación de operadores confiables. Distribuir corresponsabilidad equilibrada entre importadores, exportadores y agentes aduanales.

entre importadores, exportadores y agentes aduanales. Definir una política arancelaria coherente , que evite encarecer insumos esenciales.

, que evite encarecer insumos esenciales. Implementar convenios internacionales como los cuadernos ATA y el Convenio TIR .

y el . Fortalecer la institucionalidad aduanera con capacitación, transparencia y periodos de transición realistas.

Un llamado al diálogo

ICC México reconoció el esfuerzo del Ejecutivo por modernizar las aduanas, pero advirtió que una reforma apresurada y punitiva podría terminar afectando la recaudación, el empleo y la inversión.

“México necesita aduanas modernas, ágiles y confiables, que sean un aliado del desarrollo y no un obstáculo. La reforma debe construirse desde el diálogo amplio, escuchando a la iniciativa privada y adoptando estándares internacionales que fortalezcan nuestra competitividad”, concluyó el organismo.