Ciudad de los Niños de Monterrey financiará becas con energía solar

Ciudad de los Niños de Monterrey A.B.P. logrará un ahorro aproximado de un millón de pesos anuales gracias a la donación e instalación de un sistema de 600 paneles solares en su centro educativo, recursos que serán destinados directamente al financiamiento de becas escolares para su comunidad estudiantil.

La central solar cuenta con una capacidad instalada de 227.8 kWp y permitirá generar alrededor de 340 MWh de energía limpia al año, reduciendo de manera significativa el gasto en consumo eléctrico de la institución.

Un esfuerzo conjunto con impacto social y ambiental

El sistema fotovoltaico fue posible gracias a un esfuerzo colaborativo entre Energía Real, Aluminext Solar Racking, Energon Solar, Exel Solar, Fundación Xignux y STROM, quienes participaron en la donación e implementación del proyecto.

Gracias a este ahorro energético, los recursos que anteriormente se destinaban al pago de electricidad podrán financiar entre 14 y 17 becas completas al año, beneficiando a los 1,300 estudiantes que forman parte de esta comunidad educativa integrada por 900 familias.

“Nuestras acciones de impacto son cada vez más grandes y me enorgullece muchísimo. En particular, esta escuela tiene una misión enorme: becar familias y niños para brindarles una educación privada de alto nivel. Este proyecto representa todo lo que somos: energía con propósito, colaboración y visión a largo plazo”, señaló Santiago Villagómez, Director General de Energía Real, empresa especializada en soluciones energéticas integrales.

Energía limpia al servicio de la educación

La misión de Ciudad de los Niños de Monterrey A.B.P. es atender a niñas, niños y jóvenes de escasos recursos, así como a sus familias, a través de una formación académica, técnica, humana y espiritual sólida, brindándoles acceso a una educación privada de alto nivel que de otra forma no podrían obtener.

“Este proyecto es muy significativo porque nos permitirá destinar los recursos ahorrados a una mejor educación para nuestros alumnos. La reducción en el gasto corriente por el consumo de energía, que será de alrededor de un millón de pesos al año, se convertirá directamente en becas”, destacó Antulio González, Director General de Ciudad de los Niños Monterrey A.B.P.

Además del impacto económico y social, el sistema fotovoltaico evitará la emisión de más de 150 toneladas de CO₂ al año, lo que equivale a la plantación de más de 6 mil árboles, consolidándose como un paso relevante en la adopción de energía limpia en el sector educativo.