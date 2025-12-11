Noticias
Bernardo García y Quálitas impulsan el golf adaptado en México
La trayectoria de Bernardo García, golfista profesional adaptado, continúa fortaleciendo al movimiento deportivo inclusivo en México, respaldado desde sus inicios por Quálitas. Tras el accidente en motocicleta que le provocó la pérdida de movilidad en su brazo derecho, Bernardo encontró en el golf una nueva forma de reconstruir su vida y desarrollar un proyecto deportivo y social sin precedentes.
En 2025 participó en seis torneos nacionales e internacionales, con resultados destacados como su tercer lugar en Veracruz, cuarto en Northern California y su participación histórica en el US Disabled Golf Open, donde compitió contra más de 80 atletas de alto nivel provenientes de todo el mundo.
Un atleta cuyo impacto va más allá del rendimiento deportivo
Este año, Bernardo fundó Adaptive Golf México, la primera plataforma dedicada a promover, desarrollar y profesionalizar el golf adaptado en el país. Gracias a este esfuerzo, y en colaboración con la Federación Mexicana de Golf, se creó el Comité Nacional de Golf Adaptado, un avance clave para institucionalizar la disciplina y garantizar su crecimiento a largo plazo.
Además, impulsa una clínica semanal junto con el equipo de Lorena Ochoa, donde niñas y niños con discapacidad tienen la oportunidad de practicar golf por primera vez y descubrir espacios seguros de integración y desarrollo.
“Este espacio se ha convertido en una plataforma de transformación social y deportiva, donde Quálitas se proyecta como una marca comprometida con causas de alto impacto humano”, expresó Bernardo.
Su historia también ha llegado al ámbito corporativo, ofreciendo conferencias y colaboraciones con marcas nacionales e internacionales, donde comparte su mensaje de resiliencia, propósito y disciplina.
Quálitas y su compromiso con una inclusión real
La alianza entre Bernardo y Quálitas se ha consolidado como una colaboración estratégica con un profundo sentido humano.
“La relación con Quálitas ha sido muy positiva y su apoyo ha sido clave para desarrollar las actividades deportivas y sociales en las que participo, incluyendo la creación de Adaptive Golf México y los torneos del año”, señaló Bernardo.
La compañía ha fortalecido su acompañamiento no solo en su desarrollo deportivo, sino también al integrarlo en campañas de concientización vial, prevención de accidentes y educación para una movilidad segura.
Para Bernardo, llevar el logo de Quálitas tiene un significado especial:
“Representar a México y al golf adaptado con el respaldo de una empresa como Quálitas es un honor y una responsabilidad. Simboliza la unión entre una compañía comprometida con el país y un movimiento que abre nuevas oportunidades de desarrollo para personas con discapacidad”.
Prevenir es cuidar: el valor social del mensaje
Quálitas impulsa permanentemente iniciativas de educación vial, un tema que conecta profundamente con la historia personal de Bernardo.
“Participar en campañas de seguridad vial me permite compartir mi experiencia desde la responsabilidad y la prevención. La movilidad segura protege vidas, une familias y construye futuros sostenibles”, comentó.
Lo que viene: un movimiento en expansión
Bernardo proyecta consolidar su academia, fortalecer la red de clínicas de golf adaptado e impulsar alianzas que permitan posicionar a México como referente latinoamericano en esta disciplina. Entre sus objetivos destacan:
- Formación de instructores especializados.
- Creación de una red nacional de sedes y torneos.
- Ampliación del programa para niñas, niños y jóvenes con discapacidad.
- Desarrollo de espacios inclusivos con continuidad y sostenibilidad.
“Solo así lograremos que la inclusión sea una realidad y no solo una intención”, subraya.