Inflación en el rango objetivo de Banxico

Arturo Vieyra, Economista en jefe y Margarito Reyes Economista de Grupo Coppel, señalan que en septiembre la inflación general anual se incrementó a 3.76 por ciento desde 3.57 por ciento el mes previo, con lo que la variación mensual de 0.23 por ciento fue ligeramente menor que su estimado y al del consenso de la Encuesta Citi (0.27 por ciento y 0.26 por ciento respectivamente).

De esta forma, la inflación general se mantiene en el rango objetivo de Banco de México (Banxico), por debajo de 4.0 por ciento, debido al comportamiento de la inflación no subyacente que, si bien se incrementó de 1.4 por ciento a 2.8 por ciento anual, el bajo dinamismo se apoya en los precios agrícolas que siguen en terreno negativo y en los precios de los energéticos, principalmente por la contención oficial del precio de la gasolina.

No obstante, lo anterior, persisten los riesgos sobre la inflación: (1) la presión de los costos laborales; (2) un posible repunte de los precios agropecuarios, y (3) una depreciación del tipo de cambio; sin embargo, el bajo crecimiento económico compensa los riesgos anteriores, por lo que prevén que la inflación finalizará el presente año en 3.84 por ciento

Por su parte, la inflación subyacente alcanzó a su mayor valor en 17 meses, 4.28 por ciento anual vs. 4.23 por ciento previo, y acumula 5 meses por arriba de 4.0 por ciento. La aceleración en septiembre se concentró en el rubro de mercancías, hasta 4.2 por ciento desde 4.1 por ciento anual.

Con ello, previendo que Banxico continuará reduciendo su tasa objetivo hasta alcanzar 7.00 por ciento al final de este año 6.50 por ciento en 2026.