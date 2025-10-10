Conéctate con nosotros

FINANZAS

Inflación en el rango objetivo de Banxico

Bancos

Ballet Folklórico de México en temporada de Día de Muertos

Bancos

En EU polarización política y presiones a FED marcan rumbo económico

Bancos

Juan José Galnares nuevo director de Openbank

Bancos

CIBanco entra en proceso de liquidación

FINANZAS Vivienda

HIR Casa abre oficina en San Miguel de Allende en alianza con MoXi®

Bancos Economía

Encuesta AMIB Octubre 2025: analistas prevén repunte del mercado accionario

Economía Sustentabilidad

México lanza 20 mdd en créditos de naturaleza positiva y abre nuevo mercado verde

FINANZAS

BMV advierte sobre videos falsos

Economía Empresas

Mundial 2026 impulsará hasta 18% las rentas de locales comerciales en México: Spot2.mx

FINANZAS

Inflación en el rango objetivo de Banxico

Publicado

Hace 1 hora

en

Inflación en el rango objetivo de Banxico

Arturo Vieyra, Economista en jefe y Margarito Reyes Economista de Grupo Coppel, señalan que en septiembre la inflación general anual se incrementó a 3.76 por ciento desde 3.57 por ciento el mes previo, con lo que la variación mensual de 0.23 por ciento fue ligeramente menor que su estimado y al del consenso de la Encuesta Citi (0.27 por ciento y 0.26 por ciento respectivamente).

De esta forma, la inflación general se mantiene en el rango objetivo de Banco de México (Banxico), por debajo de 4.0 por ciento, debido al comportamiento de la inflación no subyacente que, si bien se incrementó de 1.4 por ciento a 2.8 por ciento anual, el bajo dinamismo se apoya en los precios agrícolas que siguen en terreno negativo y en los precios de los energéticos, principalmente por la contención oficial del precio de la gasolina.

No obstante, lo anterior, persisten los riesgos sobre la inflación: (1) la presión de los costos laborales; (2) un posible repunte de los precios agropecuarios, y (3) una depreciación del tipo de cambio; sin embargo, el bajo crecimiento económico compensa los riesgos anteriores, por lo que prevén que la inflación finalizará el presente año en 3.84 por ciento

Por su parte, la inflación subyacente alcanzó a su mayor valor en 17 meses, 4.28 por ciento anual vs. 4.23 por ciento previo, y acumula 5 meses por arriba de 4.0 por ciento. La aceleración en septiembre se concentró en el rubro de mercancías, hasta 4.2 por ciento desde 4.1 por ciento anual.

Con ello, previendo que Banxico continuará reduciendo su tasa objetivo hasta alcanzar 7.00 por ciento al final de este año 6.50 por ciento en 2026.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.