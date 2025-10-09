HIR Casa abre oficina en San Miguel de Allende en alianza con MoXi®

San Miguel de Allende, Gto., octubre de 2025. La institución mexicana HIR Casa, líder en financiamiento inmobiliario con más de 30 años de experiencia, anunció la apertura de una nueva oficina en San Miguel de Allende, Guanajuato, en colaboración con la fintech estadounidense MoXi®, especializada en el sector hipotecario internacional.

La inauguración se realizó el 7 de octubre de 2025 en Ilo Rojo, con la participación de socios estratégicos, desarrolladores, asesores inmobiliarios y clientes. Esta nueva sede permitirá atender directamente a clientes nacionales y extranjeros, particularmente de origen canadiense, estadounidense, mexicoamericano y de otras nacionalidades, interesados en invertir en México.

Expansión con respaldo y solidez

Con más de 45 mil millones de pesos financiados, 22,600 clientes apoyados y emisiones bursátiles con calificación AAA en la Bolsa Mexicana de Valores, HIR Casa refuerza su compromiso con el acceso a soluciones financieras seguras y personalizadas.

“San Miguel de Allende representa una ventana única hacia el mercado internacional. La apertura de esta oficina nos permitirá acompañar de manera más cercana a los clientes extranjeros, quienes hoy ven en México una oportunidad sólida de inversión inmobiliaria”, afirmó Eduardo Guzmán, Director General de HIR Casa.

Por su parte, Gerardo Gómez, Director Comercial en el Interior de la República y Desarrolladores Inmobiliarios, destacó que la ubicación estratégica de San Miguel de Allende responde al creciente interés de compradores internacionales por adquirir propiedades en el país.

De acuerdo con Daniel González, Director General Adjunto de HIR Casa, “la alta demanda de vivienda por clientes extranjeros impulsa el crecimiento inmobiliario y diversifica nuestra cartera de créditos, fortaleciendo la rentabilidad de la compañía”. Solo en 2024, San Miguel de Allende recibió más de 820 millones de dólares en inversión extranjera directa, siendo la ciudad con mayor IED en Guanajuato.

Colaboración con MoXi®

La alianza con MoXi® amplía el acceso al mercado hipotecario para inversionistas extranjeros interesados en México.

“La demanda extranjera en destinos como San Miguel de Allende crece año con año. Estar presentes en la ciudad nos permite atender de manera más cercana tanto a clientes como a aliados inmobiliarios”, señaló Alex Koper, CEO de MoXi®.

Contexto inmobiliario

San Miguel de Allende cuenta con una población de casi 170 mil habitantes, representando 62 nacionalidades, de los cuales más de 13 mil son extranjeros, principalmente estadounidenses. Esta comunidad internacional ha impulsado el dinamismo inmobiliario y la inversión extranjera en la región.

Dirección de la nueva oficina HIR Casa – MoXi®:

Mesones 57, Suite 1, Zona Centro, C.P. 37700, San Miguel de Allende, Guanajuato.