Banco Azteca fortalece su liderazgo financiero y reputacional en México rumbo a su 23 aniversario

Banco Azteca consolida su liderazgo en el sistema financiero mexicano al escalar posiciones en el ranking 2025 del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), fortalecer alianzas estratégicas con el sector empresarial e impulsar acciones de transparencia e integridad rumbo a su 23 aniversario.

Merco, uno de los monitores de reputación más reconocidos en Iberoamérica, ubicó a Banco Azteca en la posición número 4 dentro del sector financiero (frente al lugar 9 en 2024) y en el puesto 54 de 200 empresas a nivel general, lo que representa un avance de 13 posiciones respecto al año anterior.

Este resultado refleja el compromiso de la institución por ampliar el acceso a la banca y promover la prosperidad incluyente en todo el país.

“Escalar en ambos frentes es un reflejo de nuestras acciones para abrir las puertas de la banca a quienes les fue negado ese acceso en el pasado. Nuestro objetivo es llevar la prosperidad incluyente a todos los rincones de México”, destacó Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros.

Durante la Cumbre “Rumbo Económico de México y Norteamérica”, el directivo participó junto a líderes empresariales y especialistas en finanzas para analizar la próxima revisión del T-MEC en 2026 y su impacto económico. En ese marco, se firmó un convenio de colaboración entre Banco Azteca y Coparmex para acercar productos y beneficios del Grupo Salinas a los 71 centros empresariales de la Confederación y sus empresas afiliadas, fortaleciendo su competitividad ante los retos actuales.

Asimismo, Banco Azteca participó en el Taller de Integridad Financiera organizado por la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enfocado en fortalecer la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El encuentro contó con la presencia de Tonatiuh Rodríguez Gómez, director general de Banco Azteca, y autoridades financieras nacionales e internacionales.

En vísperas de su 23 aniversario, la institución celebró un desayuno con periodistas del sector financiero para recordar los logros alcanzados desde su fundación en 2002, cuando abrió 800 sucursales de forma simultánea y, en su primer año, alcanzó más de 7 millones de clientes entre cuentas de ahorro y créditos al consumo.

Hoy, Banco Azteca se consolida como un ecosistema financiero integral que acompaña a millones de mexicanos en su camino hacia la libertad y bienestar económico.