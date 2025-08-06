GanAhorro transforma el consumo diario en aportaciones voluntarias a tu Afore

En un contexto donde más de 50 millones de mexicanos aún no realizan aportaciones voluntarias a su cuenta Afore, Puntored presentó GanAhorro, una innovadora plataforma digital que permite convertir compras diarias en aportaciones automáticas para el retiro. El programa, avalado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), ya está disponible para usuarios registrados en Afore Móvil y Afore Web.

GanAhorro funciona como un sitio de compras dentro de las plataformas oficiales de Consar, en el que los usuarios pueden adquirir más de 400 productos y servicios, como recargas electrónicas, boletos de cine, tarjetas de regalo, entradas a parques, servicios de streaming, viajes y más. Las marcas participantes otorgan recompensas en efectivo de entre el 5% y el 30% del valor de la compra, las cuales se abonan directamente a la subcuenta de Ahorro Voluntario del usuario en su Afore, sin importar en cuál esté registrado.

“Es un programa social. Beneficia a todos porque fomenta la inclusión y la educación financiera. Puedes generar ahorro para tu retiro simplemente al comprar lo que ya consumes. Es un ganar-ganar”, destacó Arturo Halgraves, CEO de Puntored en México, durante su presentación en la Feria de las Afores 2025 en el Zócalo capitalino.

Según cifras de la Consar, al primer trimestre de 2025 había 10.2 millones de cuentas activas con ahorro voluntario, pero el sistema tiene un potencial de hasta 68.7 millones de cuentas individuales. GanAhorro busca cerrar esa brecha al facilitar que millones de mexicanos ahorren sin realizar un esfuerzo adicional.

La plataforma muestra de manera transparente el monto de la recompensa acumulada y depositada, la cual aparece en el estado de cuenta Afore como parte de las aportaciones voluntarias. Estos recursos pueden utilizarse para objetivos futuros, complementar la pensión o incluso generar rendimientos.

Además, GanAhorro permite que cualquier persona, sin importar su nivel de ingreso o conocimiento financiero, comience a construir patrimonio. La meta de Puntored es ampliar su base de usuarios para integrar más empresas y ofrecer mayor variedad de productos que impulsen este tipo de ahorro.

“Queremos que más empresas se hagan responsables del retiro de los mexicanos. Este modelo de consumo con ahorro ayuda a crear un México más saludable financieramente”, añadió Halgraves.

Con esta iniciativa, Puntored fortalece una nueva cultura financiera, basada en el consumo responsable y en la construcción de un futuro más seguro para millones de personas. GanAhorro representa una herramienta estratégica para empoderar al consumidor, ampliar la cobertura del sistema de pensiones y fomentar la inversión a largo plazo.