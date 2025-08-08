Transferencias internacionales desde apps: rápidas, seguras y sin horarios

El uso de aplicaciones móviles para realizar transferencias internacionales y operaciones de cambio de divisas ha crecido de forma sostenida en México. Aunque las casas de cambio siguen siendo una opción tradicional, cada vez más personas optan por soluciones digitales que ofrecen mayor comodidad, seguridad y mejores condiciones.

De acuerdo con datos recientes, seis de cada diez personas que reciben remesas ya utilizan aplicaciones móviles, mientras que dos de cada tres remitentes prefieren este canal. Esta tendencia responde a múltiples factores que hacen más atractiva la alternativa digital frente a la convencional.

Tipo de cambio competitivo

Las aplicaciones bancarias suelen ofrecer tipos de cambio preferenciales respecto a otras instituciones. Además, muchas plataformas informan en tiempo real el valor de la divisa, lo que permite tomar decisiones con mayor claridad y transparencia. Operaciones sin restricciones de horario

A diferencia de las casas de cambio físicas, las apps permiten realizar transferencias desde tempranas horas del día hasta después de las 18:00 horas. Esta flexibilidad representa una ventaja para quienes viven fuera de zonas urbanas o tienen horarios complicados. Seguridad en cada transacción

Las operaciones digitales están respaldadas por protocolos bancarios certificados y sistemas de encriptación. Al evitar el uso de efectivo, también disminuyen los riesgos asociados al traslado de dinero. Comisiones claras y visibles

Antes de confirmar la operación, plataformas como Banorte Móvil detallan el tipo de cambio, la comisión aplicada y el monto final que recibirá el destinatario, facilitando una comparación informada. Rango amplio de montos

Desde un solo dólar hasta más de medio millón, las apps permiten transferir montos diversos sin necesidad de desplazarse físicamente, lo cual beneficia tanto a usuarios individuales como a empresas. Tiempos de envío eficientes

Las transferencias hacia países como Estados Unidos o Canadá pueden llegar el mismo día. En el caso de Europa o Asia, el plazo promedio es de hasta 24 horas hábiles, lo que supera ampliamente los tiempos de métodos más tradicionales. Mayor adopción y confianza

Durante 2024, el crecimiento en el uso de estas plataformas fue significativo. En el caso de Banorte Móvil, las divisas más utilizadas fueron el dólar estadounidense (84%) y el euro (6%), reflejando una concentración en mercados clave.

Con estos beneficios, las transferencias internacionales a través del celular se han consolidado como una herramienta eficiente, segura y con alto potencial de crecimiento, especialmente en un contexto donde la digitalización de servicios financieros continúa acelerándose.